Oscar ödülleri sahiplerini buldu

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödüllerinde en iyi film ödülünü "Nomadland" kazandı. Asya kökenli Chloé Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı film 60'lı yaşlarda bir kadının ekonomik krizden sonra Nevada'daki bütün malvarlığını kaybedip bir karavan alarak ABD'nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor.





En iyi film dalında "Mank," "Promising Young Woman," "Nomadland," "Judas and the Black Messiah," "Sound of Metal," "Minari," "The Father" ve "The Trial of the Chicago 7" filmleri aday gösterilmişti.





Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu.





Bunun yanı sıra en iyi yönetmen ödülüne ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı.





Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.





Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." dedi.





Bu yıl Oscar'da Chloé'nin yanı sıra "Promising Young Woman" filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu.





Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.





Anthony Hopkins, "Father" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı





Öte yandan "Nomadland" filmi ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Frances McDormand kazanırken, "Father" filminin başrol oyuncusu Anthony Hopkins ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.





"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü "Minari" filmindeki rolüyle Yuh-Jung Youn kazanırken, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü "Judas and the Black Messiah" filmindeki rolüyle Daniel Kaluuya elde etti.





Oscar'da diğer ödüllere layık görülenler ise şöyle:





En İyi Uluslararası Film: "Another Round" (Danimarka)





En İyi Belgesel: "My Octopus Teacher"





En İyi Animasyon Filmi: "Soul"





En İyi Kısa Animasyon: "If Anything Happens I Love You"





En İyi Kısa Belgesel: "Colette"





En İyi Film Müziği: "Soul"





En İyi Özgün Şarkı: "Fight For You" (H.E.R, Tiara Thomas, D'Mile)





En İyi Özgün Senaryo: "Promising Yound Woman"





En İyi Uyarlama Senaryo: "Father" (Florian Zeller, Christopher Hampton)





En İyi Görsel Efekt: "Tenet"





En İyi Sinematografi: "Mank"





En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom





En İyi Kostüm Tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom





En İyi Yapım Tasarımı: "Mank"





En İyi Film Montajı: "The Sound of Metal"



