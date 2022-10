Oscar'ın efsane ismi hayata gözlerini yumdu

HOLLYWOOD TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇMİŞTİ

50 YIL SONRA ÖZÜR DİLEDİLER

“TÜM KAPILAR KAPATILDI”





1973 Oscar Ödül Töreni’nde hiç beklenmedik bir şey olmuş ve tüm gözler “en iyi erkek oyuncu” ödülünü almak için Marlon Brando’yu ararken geleneksel kıyafetleriyle sahneye Apaçi Kızılderilisi olan aktivist ve oyuncu Sacheen Littlefeather çıktı.Littlefeather, Brando adına ödülü reddedip konuşmasını yapmaya başladığında ise salondan yuhalamalar ve ırkçı söylemler yükselmeye başladı.Sinema dünyasına kara bir leke olarak geçen bu geceden tam 50 yıl sonra, geçtiğimiz ağustos ayında Akademi, Littlefeather’dan özür dileyip özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Ve şimdi Littlefeather bu özürden sadece birkaç hafta sonra hayatını kaybetti.Littlefeather’ın bakıcısı, oyuncunun pazar günü California, Novato’daki evinde öldüğünü söyledi. Littlefeather’ın 32 yıldan uzun süredir birlikte olduğu kocası Charles Koshiway de geçtiğimiz kasım ayında hayatını kaybetmişti.1973’te Brando’nun adına sahneye çıktığında, 26 yaşındaki Littlefeather, Brando tarafından Oscar heykelciğine dokunmaması talimatını aldığını söyledi ve şov yapımcısı Howard Koch tarafından, kendisine verilen bir dakikalık süreyi aşması halinde tutuklanma tehdidi altında konuşmasını gerçekleştirmeye çalıştı.Seyircilerden bazıları onu yuhaladı. O sırada sahne arkasında olan John Wayne’in öfkeli olduğu basına yansıdı. O zamandan beri, Littlefeather Akademi Ödülleri’nde görünümüyle alay edildiğini, ayrımcılığa uğradığını ve kişisel olarak saldırıya uğradığını söyledi.Littlefeather’ın yaşadığı bu sıkıntılardan 50 yıl sonra Akademi Başkanı David Rubin tarafından Littlefeather’a 18 Haziran’da 'ikonik Oscar anı' hakkında bir mektup gönderildi. Rubin, Littlefeather’ın konuşmasını “” olarak niteledi.Rubin, “” dedi.Littlefeather, The Hollywood Reporter’a Akademi kendisine tazminat ödemek için ulaştığında şaşkına döndüğünü söyledi. Littlefeather, “Bunu duyacağım, deneyimleyeceğim günü göreceğimi hiç düşünmemiştim. 1973’te sahnedeyken orada tek başıma durdum” dedi.Littlefeather, 2018 tarihli Sacheen: Breaking the Silence adlı belgeselinde, Oscar’ın ardından şov dünyası kariyerinde profesyonel olarak sabote edildiğini söyledi: “Littlefeather sonunda şov dünyasından ayrıldı ve Kızılderili tıbbında sağlık derecesi aldı. Oklahoma’nın Kiowa kabilesi için bir gazete köşesi yazmış, Tucson’da ders vermiş ve AIDS krizinin başlangıcında Rahibe Teresa’nın yanında çalışmıştı.Littlefeather kendisine gelen özür ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “50 yıl önce Akademi Ödülü’nü kabul etmediğimden bu yana ne kadar değiştiğini görmek çok yüreklendirici. Akademi’nin benden özür dilemesine gelince, biz Kızılderililer çok sabırlı insanlarız; aradan sadece 50 yıl geçti! Bu konudaki mizah anlayışımızı her zaman korumamız gerekiyor. Bu bizim hayatta kalma yöntemimiz.”