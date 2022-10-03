Oscar'ın efsane ismi hayata gözlerini yumdu

Littlefeather, Brando adına ödülü reddedip konuşmasını yapmaya başladığında ise salondan yuhalamalar ve ırkçı söylemler yükselmeye başladı.
Sinema dünyasına kara bir leke olarak geçen bu geceden tam 50 yıl sonra, geçtiğimiz ağustos ayında Akademi, Littlefeather’dan özür dileyip özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Ve şimdi Littlefeather bu özürden sadece birkaç hafta sonra hayatını kaybetti.
Littlefeather’ın bakıcısı, oyuncunun pazar günü California, Novato’daki evinde öldüğünü söyledi. Littlefeather’ın 32 yıldan uzun süredir birlikte olduğu kocası Charles Koshiway de geçtiğimiz kasım ayında hayatını kaybetmişti.
HOLLYWOOD TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇMİŞTİ
1973’te Brando’nun adına sahneye çıktığında, 26 yaşındaki Littlefeather, Brando tarafından Oscar heykelciğine dokunmaması talimatını aldığını söyledi ve şov yapımcısı Howard Koch tarafından, kendisine verilen bir dakikalık süreyi aşması halinde tutuklanma tehdidi altında konuşmasını gerçekleştirmeye çalıştı.
Seyircilerden bazıları onu yuhaladı. O sırada sahne arkasında olan John Wayne’in öfkeli olduğu basına yansıdı. O zamandan beri, Littlefeather Akademi Ödülleri’nde görünümüyle alay edildiğini, ayrımcılığa uğradığını ve kişisel olarak saldırıya uğradığını söyledi.
50 YIL SONRA ÖZÜR DİLEDİLER
Littlefeather’ın yaşadığı bu sıkıntılardan 50 yıl sonra Akademi Başkanı David Rubin tarafından Littlefeather’a 18 Haziran’da 'ikonik Oscar anı' hakkında bir mektup gönderildi. Rubin, Littlefeather’ın konuşmasını “bize saygının gerekliliğini ve insan onurunun önemini hatırlatmaya devam eden güçlü bir ifade” olarak niteledi.
Rubin, “Bu açıklama yüzünden maruz kaldığınız suistimal yersiz ve haksızdı. Yaşadığınız duygusal yük ve kariyerinizin maliyeti onarılamaz. Çok uzun zamandır gösterdiğiniz cesaret kabul görmedi. Bunun için hem en derin özürlerimizi hem de en içten hayranlığımızı sunuyoruz” dedi.
Littlefeather, The Hollywood Reporter’a Akademi kendisine tazminat ödemek için ulaştığında şaşkına döndüğünü söyledi. Littlefeather, “Bunu duyacağım, deneyimleyeceğim günü göreceğimi hiç düşünmemiştim. 1973’te sahnedeyken orada tek başıma durdum” dedi.
“TÜM KAPILAR KAPATILDI”
Littlefeather, 2018 tarihli Sacheen: Breaking the Silence adlı belgeselinde, Oscar’ın ardından şov dünyası kariyerinde profesyonel olarak sabote edildiğini söyledi: “Kara listeye alındım. ‘Johnny Carson, Dick Cavett ve diğerleri beni programlarında istemediler… Kapılar bir daha açılmamak üzere sıkıca kapatıldı.”
Littlefeather sonunda şov dünyasından ayrıldı ve Kızılderili tıbbında sağlık derecesi aldı. Oklahoma’nın Kiowa kabilesi için bir gazete köşesi yazmış, Tucson’da ders vermiş ve AIDS krizinin başlangıcında Rahibe Teresa’nın yanında çalışmıştı.
Littlefeather kendisine gelen özür ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “50 yıl önce Akademi Ödülü’nü kabul etmediğimden bu yana ne kadar değiştiğini görmek çok yüreklendirici. Akademi’nin benden özür dilemesine gelince, biz Kızılderililer çok sabırlı insanlarız; aradan sadece 50 yıl geçti! Bu konudaki mizah anlayışımızı her zaman korumamız gerekiyor. Bu bizim hayatta kalma yöntemimiz.”