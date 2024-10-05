Samanyolu Haber /Spor / Osimhen maskesi yasaklandı /05 Ekim 2024 14:06

Osimhen maskesi yasaklandı

Galatasaray Kulübü, taraftarların stadyuma Victor Osimhen maskesiyle giriş yapmalarının Spor Yasası gereği yasaklandığını duyurdu.

SHABER3.COM

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarların stada Victor Osimhen maskesiyle giriş yapmalarının yasaklandığını duyurdu.

Nijeryalı golcü Osimhen’in simgesi haline gelen yüz koruyucu maske, kısa bir süre önce GS Store’larda satışa çıkarılmıştı. Galatasaray taraftarları tarafından büyük ilgi gören bu maskenin, Spor Yasası'na uygun olmadığı gerekçesiyle stada alınmayacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Victor Osimhen’in ikonik maskesi, GSStore’da büyük ilgi görmeye devam ediyor!

Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz.

Spor yasası gereği maskenin maç günlerinde stadyuma alınamayacağını bildirmek ister, stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz.

Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz.
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