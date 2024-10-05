Osimhen maskesi yasaklandı





Victor Osimhen’in ikonik maskesi, GSStore’da büyük ilgi görmeye devam ediyor!

Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarların stada Victor Osimhen maskesiyle giriş yapmalarının yasaklandığını duyurdu.Nijeryalı golcü Osimhen’in simgesi haline gelen yüz koruyucu maske, kısa bir süre önce GS Store’larda satışa çıkarılmıştı. Galatasaray taraftarları tarafından büyük ilgi gören bu maskenin, Spor Yasası'na uygun olmadığı gerekçesiyle stada alınmayacağı açıklandı.Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:Spor yasası gereği maskenin maç günlerinde stadyuma alınamayacağını bildirmek ister, stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz.Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz.