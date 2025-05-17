Osimhen transferinde sürpriz zirve! Gemiler yakıldı

Sezon başında Süper Lig ekibi Galatasaray’a gelmesiyle adeta ligin tozunu attıran Victor Osimhen’in geleceği merak konusu olmaya devam ederken, Kemerburgaz’da dikkat çeken bir görüşme yapıldı.



Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, birçok ismin sarı-kırmızılı ekibe kazandırılmasında önemli rol oynayan Gardi ile bir araya geldi.



Süper Lig’de şampiyonluk ilanı için adeta gün sayan Galatasaray’da gelecek yılın kadro planlaması için çalışmalarda sürüyor. Forvet hattında Osimhen’in takımda tutulması için çaba sarf edilirken, Buruk ve menajer George Gardi ile Kemerburgaz Tesisleri’nde bir araya geldi.



Buruk açık açık Osimhen’in Galatasaray’da kalmasını istediklerini belirtirken, Türkiye’de rekorlar kıran Nijeryalı yıldızın kararını beklediklerini söyledi.



Gardi ise, Osimhen ayrılsa dahi aynı seviyede bir başka yıldız için Galatasaray’a her yardımı yapacağının sözünü verdi.



Napoli’nin de Osimhen’in ezeli rakibi Juventus’a gitmesindense Galatasaray’da kalmasına daha sıcak baktığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı ekibe ödeme konusunda zorluk çıkarılmayacağı iddia edildi.



İki isim, transfer edilmesi düşünülen oyuncularla ilgili bilgi paylaşımı da yaptı.

