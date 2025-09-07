Samanyolu Haber /Spor / Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber! /07 Eylül 2025 13:34

Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Nijerya, Ruanda'yı 1-0'lık skorla geçerken Victor Osimhen sakatlanarak maça devam edememişti. Nijerya basını, yıldız oyuncunun son durumunu duyurdu. Kimi basın koruluşlarında ise Osimhen'in 3 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

SHABER3.COM

Galatasaray'yın yıldızı Victor Osimhen, milli maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi. Nijeryalı yıldız, Ruanda'ya karşı oynanan mücadelenin 35. dakikasında kenara gelirken son durumuna ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

Nijerya basınından Soccernet'e göre, Osimhen bu sabah sakatlığı nedeniyle oldukça rahatsız uyandı.

Nijeryalı yıldızın takımının salı günü oynayacağı Güney Afrika maçında forma giymeyeceği belirtildi.

Diğer yandan kimi basın kuruluşlarında ve sosyal medyada Osimhen'in sakatlığının ciddi olduğu ve en az 3 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı ileri sürüldü. 

Okan Buruk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Ağrısı var, 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz ama bizim için çok üzücü bir haber oldu. Sakatlığın büyüklüğü küçüklüğü ile ilgili bir şey söylenmedi ama net bir ağrısının olduğu bize bildirildi" ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:25:01