Samanyolu Haber /Gündem / Oslo’da insan hakları paneli; ‘Durum iyileşiyor’ diyen Norveç’e ağır eleştiriler /29 Mayıs 2024 19:23

Oslo’da insan hakları paneli; ‘Durum iyileşiyor’ diyen Norveç’e ağır eleştiriler

Norveç’in başkenti Oslo’da salı günü düzenlenen panelde Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine ışık tutulurken Norveç’in özellikle Hizmet Hareketi ile ilgili sığınma başvurularında almış olduğu tavır eleştirildi. Panelde Erdoğan hükümetinin Hizmet Hareketi üzerindeki baskısının azalmadığı vurgulanırken, Norveç makamlarına sığınma başvurularının daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

SHABER3.COM

Paneli kapatılan Zaman gazetesinin eski Brüksel büro şefi Selçuk Gültaşlı açtı. Gültaşlı, Türkiye’de Hizmet Hareketi üyelerine yönelik yapılan baskı ve zulümlere dikkat çekti. Gültaşlı, bazı Avrupa hükümetlerinin zulmün azaldığını iddia etmelerine ve Hizmet Hareketi üyelerinin iltica başvurularını reddetme gerekçelerini buna dayandırmalarına rağmen AKP hükümetinin hayatın her alanında hareketin üyelerini hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

Belçika eski başbakan yardımcısı ve uluslararası insan hakları hukuku alanında tanınmış bir profesör olan Prof. Dr. Johan Vande Lanotte, Selçuk Gültaşlı’nın ifadelerini tekrarladı ve Yalçınkaya Davası'nı örnek göstererek Türkiye’de Hizmet Hareketi'ne yönelik tutumun değişmediğini ve binlerce kişinin hala kovuşturmalara uğradığını söyledi.

Panelde konuşan Norveçli akademisyen Jorgen Lorentzen, Norveç makamları tarafından iltica taleplerinin reddedilmesinde önemli rolü olan ve başvurulurda kriter olarak kullanılan son Türkiye raporu eleştirdi. Raporu yüzeysel kalmakla eleştiren Lorentzen, raporun Türkiye’de devam eden insan hakları ihlallerinin ciddiyetini zayıflattığını belirtti. Lorentzen, iltica sürecindeki tutarsızlıkların giderilmesi için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunarak, kapsamlı ve kanıta dayalı bir yaklaşımın gerekliliğini vurguladı.

Diğer konuşmacıların yanı sıra panelde ayrıca, babasının Hizmet Hareketi hareketi ile bağlantısı nedeniyle hapse atılmasının ardından ailesinin içinde bulunduğu kötü durumu paylaşan Müberra Bilgebal gibi Türk sığınmacıların duygusal ifadelerine de yer verildi. Türkiye’ye geri dönenlerin karşılaşabileceği baskı ve zulmün devam ettiğinin altı çizildi. Türkiye’de özellikle Hizmet Hareketi üzerindeki baskısının azalmadığı, genel olarak insan hakları durumunun iyileşme göstermediğin vurgulandı.

Panelin sonunda Norveç makamlarının Türkiye ile ilgili bilgi ve raporları yeniden değerlendirmesi ve sığınmacılarla ilgili kararların kapsamlı ve doğru raporlara dayandırması istendi. Türkiye’ye insan hakları sicilini düzeltmesi ve zulümden kaçanlara destek olması için uluslararası baskının sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.

TR724'te yer alan tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz:



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Oslo’da insan hakları paneli; ‘Durum iyileşiyor’... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:52:32