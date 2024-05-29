Oslo’da insan hakları paneli; ‘Durum iyileşiyor’ diyen Norveç’e ağır eleştiriler

Paneli kapatılan Zaman gazetesinin eski Brüksel büro şefi Selçuk Gültaşlı açtı. Gültaşlı, Türkiye’de Hizmet Hareketi üyelerine yönelik yapılan baskı ve zulümlere dikkat çekti. Gültaşlı, bazı Avrupa hükümetlerinin zulmün azaldığını iddia etmelerine ve Hizmet Hareketi üyelerinin iltica başvurularını reddetme gerekçelerini buna dayandırmalarına rağmen AKP hükümetinin hayatın her alanında hareketin üyelerini hedef almaya devam ettiğini vurguladı.







Belçika eski başbakan yardımcısı ve uluslararası insan hakları hukuku alanında tanınmış bir profesör olan Prof. Dr. Johan Vande Lanotte, Selçuk Gültaşlı’nın ifadelerini tekrarladı ve Yalçınkaya Davası'nı örnek göstererek Türkiye’de Hizmet Hareketi'ne yönelik tutumun değişmediğini ve binlerce kişinin hala kovuşturmalara uğradığını söyledi.





Panelde konuşan Norveçli akademisyen Jorgen Lorentzen, Norveç makamları tarafından iltica taleplerinin reddedilmesinde önemli rolü olan ve başvurulurda kriter olarak kullanılan son Türkiye raporu eleştirdi. Raporu yüzeysel kalmakla eleştiren Lorentzen, raporun Türkiye’de devam eden insan hakları ihlallerinin ciddiyetini zayıflattığını belirtti. Lorentzen, iltica sürecindeki tutarsızlıkların giderilmesi için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunarak, kapsamlı ve kanıta dayalı bir yaklaşımın gerekliliğini vurguladı.





Diğer konuşmacıların yanı sıra panelde ayrıca, babasının Hizmet Hareketi hareketi ile bağlantısı nedeniyle hapse atılmasının ardından ailesinin içinde bulunduğu kötü durumu paylaşan Müberra Bilgebal gibi Türk sığınmacıların duygusal ifadelerine de yer verildi. Türkiye’ye geri dönenlerin karşılaşabileceği baskı ve zulmün devam ettiğinin altı çizildi. Türkiye’de özellikle Hizmet Hareketi üzerindeki baskısının azalmadığı, genel olarak insan hakları durumunun iyileşme göstermediğin vurgulandı.





Panelin sonunda Norveç makamlarının Türkiye ile ilgili bilgi ve raporları yeniden değerlendirmesi ve sığınmacılarla ilgili kararların kapsamlı ve doğru raporlara dayandırması istendi. Türkiye’ye insan hakları sicilini düzeltmesi ve zulümden kaçanlara destek olması için uluslararası baskının sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.





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