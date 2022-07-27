Oslo’nun 600 kiloluk ‘yazlıkçı’sı şehirde kalıyor

Bu yaz ise ilk olarak Haziran ayında Norveç’in Kragero kentinde botlara tırmanmaya çalışırken dikkat çekmişti.

Freya Norveç’te ünlü olsa da, su sporlarıyla uğraşan arasında, deniz aygırından şikayetçi olanlar var.

Bir kanocu Freya’nın kanosuna çok yaklaşması sonucu “korkutucu bir durum” yaşadığını söylerken, Freya’nın bulunduğu bölgede kürek sörfü yaparken suya düşen bir çocuk da jet ski ile kurtarılmak zorunda kaldı.





Olaylar sonrasında Freya’nın bölgeden uzaklaştırılmasını savunanlar oldu.





Ancak Freya’nın durumunu inceleyen Norveç Balıkçılık Müdürlüğü,





hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve istediği yerde kalabileceğini açıkladı.





Ancak yetkililer halktan Freya’ya çok yaklaşmamalarını ve onun bulunduğu bölgede yüzerken dikkatli olmalarını istedi.





Deniz aygırlarının, kendilerine çok yaklaşılmadığı sürece insanlar için bir tehlike oluşturmadığı, ancak bir tehdit hissederse yaklaşanlara saldırabileceği belirtildi. Açıklamada “Freya göründüğü kadar yavaş ve hantal değil” denildi.





WWF’e göre deniz aygırları yaz mevsimini buzlu sularda geçirmeyi tercih eden, koruma altında hayvanlar, ancak küresel ısınma nedeniyle doğal yaşam alanları hızla kayboluyor.