Samanyolu Haber /Dünya / "Oslo'daki aşı karşıtları aşıları çalmaya çalıştı" iddiası /28 Ocak 2022 21:44

"Oslo'daki aşı karşıtları aşıları çalmaya çalıştı" iddiası

Norveç'in başkenti Oslo'daki aşı karşıtlarının, koronavirüs aşılarını çalmaya çalıştığı iddia edildi.

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Evrensel'de yer alan ve Mahmut Algünerhan imzası taşıyan habere göre Norveç’in başkenti Oslo’da aşı karşıtı bir grup, Perşembe günü öğleden sonra Tøyen semtindeki aşı merkezine girerek aşıları çalmaya çalıştı.

Yaklaşık 30 kişi eski Munch Müzesi'ndeki aşı merkezinin dışında toplandı. Aşı karşıtlarından yaklaşık on kişi içeri girerken diğerleri de burada  durarak girişi kapattılar. Dışarda toplanan aşı karşıtlarından yaklaşık on kişi aşı merkezine girdi.

Aşı merkezinde çalışanlar ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis dışarı çıkmayı reddeden iki kişiyi gözaltına aldı.

Oslo polis teşkilatında operasyon başkanı olan Cathrine Sylju, yaptığı açıklamada, merkeze girenlerin aşı karşıtları olduğunu, merkezin dışına çıkma uyarısını reddeden iki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Olayda herhangi bir yaralanma ve maddi hasar olmadığı, ancak aşı merkezinde çalışanların işlerinin aksadığı belirtildi.
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