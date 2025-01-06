Samanyolu Haber /Gündem / Osman Gökçek bile babası Melih Gökçek'i savunamadı /06 Ocak 2025 23:52

Osman Gökçek bile babası Melih Gökçek'i savunamadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle bırakmak zorunda kalan Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, babasıyla ilgili soruya "Muhatabı ben değilim" yanıtını verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ihalesi hakkında sorular dile getiren Osman Gökçek'e babasının döneminde yapılan ve hiç kullanılmadan hurdalığa dönüşen Ankapark'ın dinozorları soruldu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı, açıldıktan 7 ay sonra işletilememesi nedeniyle kapanan Ankapark'ta kullanılan ve 2013 yılında 98,4 milyon ödenen dinozorların satın alındığı firmanın bugün aynı dinozorları üçte biri fiyatına 31,8 milyon TL'ye sattığı ortaya çıktı.

Konunun kendisine sorulması üzerine Gökçek, "Konunun muhattabı ben değilim" yanıtını verdi.

Öte yandan Gökçek, 2023 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ceset torbası ve kefen takımı alım işlemlerinde usulsüzlük yaptığını ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı, açıldıktan 7 ay sonra işletilememesi nedeniyle kapanan Ankapark'ta kullanılan ve 2013 yılında 98,4 milyon ödenen dinozorların satın alındığı firmanın bugün aynı dinozorları üçte biri fiyatına 31,8 milyon TL'ye sattığı ortaya çıktı.
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