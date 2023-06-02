Samanyolu Haber /Politika / Osman Gökçek milletvekili yeminini yanlış okudu, Bahçeli tekrarlattı /02 Haziran 2023 20:37

Osman Gökçek milletvekili yeminini yanlış okudu, Bahçeli tekrarlattı

Ankara’dan AKP milletvekili seçilen Osman Gökçek, önünde yazılı olan milletvekili yeminini yanlış okudu.

SHABER3.COM

TR724'te yer alan habere göre bugün resmen başlayan 28.  Yasama Dönemi’nde yemin töreni illere göre ilerlerken sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyken AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla görevinden el çektirilen Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’e geldi.

Ankara’dan AKP milletvekili seçilen Osman Gökçek milletvekili yemin metnini önünde yazılı olmasına rağmen okuyamadı.

İKİNCİ KEZ OKUMAK ZORUNDA KALDI

Gökçek yemini yanlış okuyunca itirazlar yükseldi. Meclis’te oturumu yöneten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uyarısıyla Gökçek, yemin metnini yeniden okudu.

Gökçek’in yemini yanlış okuması sosyal medyada da gündem oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Osman Gökçek milletvekili yeminini yanlış okudu, Bahçeli... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:00:18