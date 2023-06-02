Osman Gökçek milletvekili yeminini yanlış okudu, Bahçeli tekrarlattı

TR724'te yer alan habere göre bugün resmen başlayan 28. Yasama Dönemi’nde yemin töreni illere göre ilerlerken sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyken AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla görevinden el çektirilen Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’e geldi.



Ankara’dan AKP milletvekili seçilen Osman Gökçek milletvekili yemin metnini önünde yazılı olmasına rağmen okuyamadı.



İKİNCİ KEZ OKUMAK ZORUNDA KALDI



Gökçek yemini yanlış okuyunca itirazlar yükseldi. Meclis’te oturumu yöneten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uyarısıyla Gökçek, yemin metnini yeniden okudu.



Gökçek’in yemini yanlış okuması sosyal medyada da gündem oldu.