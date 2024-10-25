Osman Gökçek şikayet ettim, avukat Dilek Ekmekçi akıl hastanesine yatırılacak

AKP Milletvekili Osman Gökçek’in şikayetçi olduğu dosya sebebiyle avukat Dilek Ekmekçi’nin 3 hafta süreyle akıl hastanesine yatırılma kararı alındığı öğrenildi.





İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, MHP ve Ülkü Ocakları hakkında suç duyurusunda bulunan Avukat Dilek Ekmekçi’nin “örgüte üye olmak” suçundan yargılandığı davada, tahliye kararı savcılığın itirazıyla bozuldu. Ekmekçi, itiraz sonrasında aynı suçtan yeniden tutuklandı. Ekmekçi’nin avukatları sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada, AKP Milletvekili Osman Gökçek’in şikayetçi olduğu dosya sebebiyle 3 hafta süreyle akıl hastanesine yatırılma kararı alındığı öğrenildi.





Velev'de yer alan habere göre “Örgüt üyesi olmak” iddiası ile yargılandığı davanın 22 Ekim tarihinde yapılan ilk duruşmasında tahliye edilen avukat Dilek Ekmekçi, bir gece boyunca gözaltında kaldı. Ekmekçi’ye Osman Gökçek’in şikayeti olduğu dosya sebebiyle akıl hastanesine gönderme kararı alındı.





Avukatı Peren Sanrı Arslan önce kendilerine “tutuklandı” yönünde bilgi verildiğini ancak sonrasında bu bilginin “tutuklamaya yönelik yakalama” kararı olduğunu belirtti. Avukat Arslan sosyal medya paylaşımını da güncelledi.





“Dilek Ekmekçi hakkında savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Duruşma Ocak ayında. Ayrıca, Osman Gökçek ‘in şikayetçi olduğu dosyada da Dilek Ekmekçi ‘yi akıl muayenesine göndermek istiyorlar. #DilekEkmekçiyeÖzgürlük”





EKMEKÇİ: KUMPASLAR SONA ERSİN

Bianet’in aktardığına göre Ekmekçi, “Sadece özgür olmayı değil, bu adli mobing suretiyle işkence mahiyetindeki SLAPP kumpas dava ve soruşturmaların son bulmasını, ört basçı ve kumpasçıların yargılanmasını, yargı ve emniyet içindeki çetelerin, paralel yapıların temizlenmesini istiyorum” dedi.





Avukatları Ekmekçi hakkında 3 hafta süreyle akıl hastanesine yatırma kararı verildiğini ifade etti.





NE OLMUŞTU?

Dilek Ekmekçi, daha önce MHP ve Ülkü Ocakları’nın önde gelen isimleri hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılığa sunulan suç duyurusunda, İzzet Ulvi Yönter, MHP MYK üyeleri Şahin Gürz, Tamer Çakıroğlu ile Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim, MHP İstanbul İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 isim yer alıyordu.