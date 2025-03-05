Osman Gökçek'in provokatif tweeti Meclis'te tansiyonu yükseldi!

AKP’li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın yönettiği oturumda görüşmeler sürerken, Osman Gökçek sosyal medya hesabından, CHP’li Başarır’ın iftarda olan AKP’li vekillerin yokluğundan yararlanıp yoklama yaptırarak Meclis'i kapatmaya çalıştığını iddia etti. Gökçek, CHP’yi hedef alan sözlerinde, "İBB’de cumaya gidenleri fişleyen CHP’liler şimdi de iftar yapanları fırsat bilip meclisi kapattırmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.İftarın ardından yeniden başlatılan görüşmelerde CHP'li Başarır, Gökçek’in sosyal medya paylaşımlarına sert tepki gösterdi. Başarır, AKP’li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’a yönelerek, iftar saatine yakın ara verildiğini ve milletvekillerinin iftarını açtıktan sonra Meclis'in yeniden açıldığını belirtti. Başarır, "Bu bir provokasyon. Bu bir suç. Niye ben iftar açma saatinde milletvekillerimizin iftar açmasını engellemek için yoklama alıyım" dedi.Bekir Bozdağ, iftarın ardından yaklaşık 55 dakikalık ara verildiğini, sonrasında iç tüzük kapsamında 37 görüşme yapıldığını ve ardından yoklamanın gerçekleştirildiğini belirtti. Bozdağ, "İftar saatinden herhalde bir saatten daha vakit geçtikten sonra CHP grubu yoklama talep etti" dedi.