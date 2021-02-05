Osman Kavala davasında karar açıklandı

İstinaf mahkemesinin beraat kararını bozmasının ardından yeniden görülmeye başlanacak olan Gezi davası ile bu davanın sanığı olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında, "casusluk" suçlamasıyla açılan davanın birleştirilmesine karar verildi.





T24'te yer alan habere göre, Osman Kavala duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlandı.





Duruşmayı aralarında milletvekilleri ve konsolos yetkililerinin bulunduğu çok sayıda kişi takip etti. Mahkeme başkanı, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Gezi Davası ile birleştirilmesi yönünde muvafakat verdiğini açıkladı.





Kavala duruşmadaki beyanında, "Olayları ve olguları nesnel biçimde değerlendiren tarafsız bir gözlemcinin, hiçbir dayanağı olmayan ve yasadaki tanımına aykırı biçimde kullanılan casusluk suçlamasının AİHM’in derhal tahliye edilmem yönündeki karını boşa çıkartmak için kurgulanmış olduğunu anlayamaması olası değildir. Suçlamalara dayanak olacak somut delil yokluğunda, iddia makamı birtakım komplo teorileriyle ve suçlamaları birbirlerinin kanıymış gibi iç içe geçirerek algı yaratmaya, bu şekilde yargıyı yönlendirmeye çalışmaktadır." dedi.





Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.