Samanyolu Haber /Gündem / Osman Kavala hakkında flaş iddia: Her an serbest kalabilir /18 Kasım 2021 11:31

Osman Kavala hakkında flaş iddia: Her an serbest kalabilir

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Osman Kavala'nın duruşmasının olacağını gündeme getirerek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

SHABER3.COM

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında beş yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala’nın her an serbest bırakılabileceğini öne sürdü.

Ataklı, “Bunu müneccim gibi söylemiyorum elbette. Ancak konuyla yakından ilgilenen ve uluslararası siyaset konusunda deneyimi olan kiminle konuşsam aynı şeyi söylüyor” dedi.

Ataklı, Kavala’nın 8 gün sonra gerçekleşecek duruşmasının gündeme getirdiği  yazısında, şunları kaydetti:

"Şimdi diyeceksiniz ki 'Kavala’ya beş yıldır eziyet ediliyor, şimdi Avrupa Birliği istiyor diye niye serbest bırakılsın, üstelik elçilerin tweeti de unutulmadı.' Hatta 'Erdoğan nasıl serbest bırakabilir ki Kavala’yı, rezil olur sonra' da diyebilirsiniz. Bunların hiçbir geçerliliği yok. Daha önce Erdoğan ekranlara çıkıp 'Bu can bu bedende oldukça o gazeteci hapisten çıkamaz, PKK ile ilişkisi var, o bir terörist, nasıl serbest bırakırız' demişti. Sonra bir sabah ansızın o gazeteci serbest bırakıldı, Merkel’in kendisine gönderdiği özel uçağa bindiği gibi Almanya’ya gitti. Yine 'Amerika bizim teröristimizi veriyor mu, biz niye onun isteğini yerine getirelim' demiş ve Rahip Bruson’u serbest bırakmamıştı. Ama Trump’tan üst üste iki telefon gelince; Rahip Brunson, Erdoğan’ın talimatıyla anında serbest bırakılmış ve hemen ülkesine gönderilmişti. Şimdi de Avrupa Birliği’nin ambargo tehdidi var. Kavala da önümüzdeki günlerde hapisten çıkar mı?"
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