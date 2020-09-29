Samanyolu Haber /Gündem / Osman Kavala hakkında ikinci iddianame /29 Eylül 2020 18:35

Osman Kavala hakkında ikinci iddianame

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak başka bir soruşturma kapsamında "Askeri ve siyasal casusluk" suçundan halen tutuklu bulunan iş adamı Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı.

SHABER3.COM



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1064 gündür cezaevinde bulunan iş adamı Osman Kavala hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kavala hakkında düzenlenen ikinci iddianame başsavcılığın onayının ardından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederse Kavala önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.  

İkinci iddianame hazırlanmandan birkaç saat önce ise Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Kavala'nın bireysel başvurusunun görüşülmesini ertelemişti. 

Anayasayı ihlal suçundan tahliye edilmiş, casusluktan tutuklanmıştı
Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin davada İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Kavala'nın, 18 Şubat'ta suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine ve tahliyesine karar verilmişti.

Aynı gün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.

Ayrıca Kavala hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9 Mart'ta 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklanma kararı verilmişti.

'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Osman Kavala hakkında ikinci iddianame Sonraki Haber >>

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:06:40