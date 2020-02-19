Osman Kavala hakkında karar çıktı

Gezi Davası’ndan beraat eden ve tahliyesi yapılan Osman Kavala, hakkındaki 15 Temmuz soruşturması nedeniyle savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece ‘kaçma şüphesi’ gerekçesiyle tutuklandı.





Gezi Davası’nda beraat etmesinin hemen ardından 15 Temmuz girişimiyle ilgili başka bir soruşturmadan gözaltına alınan Osman Kavala, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadesinin alınmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Kavala, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.





Osman Kavala, Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği’nce yeniden tutuklandı.







840 gün tutuklu kaldıktan sonra dün görülen Gezi Davası’nda beraatine karar verilen iş insanı Osman Kavala, gece Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmeyi beklerken gözaltına alınmıştı.



