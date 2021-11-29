Osman Kavala için verilen süre doluyor

Para Medya'nın haberine göre; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı uyarınca iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye verdiği süre bugün doluyor.







Bakanlar Komitesi adına büyükelçiler seviyesinde toplanan ve AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekten sorumlu delegeler komitesi yarından başlayarak üç gün boyunca yapacağı toplantılarda, önünde bekleyen diğer davaları ele alacak ve Kavala ile ilgili Türkiye’ye yönelik ihlal sürecinin başlatılıp başlatılmamasına karar verecek.





Euronews’e konuşan bir Avrupa Konseyi yetkilisi, 30 Kasım ve 2 Aralık tarihleri arasında toplanacak komitenin kararlarının resmi olarak 3 Aralık Cuma günü yayımlanacağını söyledi.





Ancak, bu önümüzdeki üç gün içinde Türkiye ile ilgili oylama yapılması halinde toplantıya katılan delegelerin bu bilgiyi dışarı sızdırıp, bu tarihten önce çıkacak kararla ilgili haberin kamuoyuna yansımasına kesin gözüyle bakılıyor.





Türkiye ile ilgili ihlal sürecinin başlatılması için delegelerin üçte ikisinin “evet” oyu kullanması gerekiyor.Bu da 47 üyelik Avrupa Konseyi içinde, sürecin başlatılması için en az 32 üyenin Ankara aleyhine el kaldırması anlamına geliyor.





Türkiye ile ilgili ihlal süreci başlatılırsa, bununla ilgili resmi bir bildirim Türkiye’ye gönderilecek ve Ankara’dan belirli bir süre içinde yanıt vermesi talep edilecek.





İkinci aşamada ise Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. maddesinin kendisine verdiği yetki uyarınca Türkiye’yi toplu bir şekilde AİHM’ye şikayet etmek için ayrı bir karar alacak.Bu yönde alınacak kararda da üyelerin üçte ikisinin oyu gerekiyor.