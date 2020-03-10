Osman Kavala ikinci kez tutuklandı!

İş insanı Osman Kavala hakkında 2013 yılında gerçekleştirilen İstanbul Taksim Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklu yargılandığı İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Gezi Parkı’ davasında beraat ve tahliye kararı verilmiş ancak tahliye edilmemişti.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararının hemen ardından açtığı 15 Temmuz soruşturması nedeniyle tekrar tutuklanan iş insanı Osman Kavala hakkında yeni bir soruşturma açıldığı ve tutuklama kararı istendiği ortaya çıktı.





HDP Milletvekili Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Osman Kavala’ya ‘TCK 328. madde uyarınca ‘casusluk’ suçlaması yöneltildiği’ ve yeni bir soruşturma açıldığı bilgisini verdi.





Ahmet Şık, Kavala’nın tutuklama talebiyle İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildiğini ve SEGBİS aracılığıyla ifade verdiğini yazdı.





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hükûmete Kavala ile ilgili ek savunma için verdiği sürenin yarın sona ereceğinin altını çizen Şık, “Bugün itibarıyla hükûmetten İHAM’a verilmiş herhangi bir ek savunma yoktu” dedi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ”anayasal düzeni bozmaya teşebbüs” suçundan tutuklu bulunan ayrıca ”siyasal veya askeri casusluk” iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Osman Kavala’nın işlemleri tamamlandı.