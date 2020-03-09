Samanyolu Haber /Gündem / Osman Kavala ile ilgili yeni gelişme /09 Mart 2020 22:16

Osman Kavala ile ilgili yeni gelişme

Gezi Parkı soruşturmasında hakkında tahliye ve beraat kararı verilen ancak tahliye edilmeden 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Osman Kavala hakkında yeni bir soruşturma açıldığı ve tutuklama kararı istendiği ortaya çıktı.

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Gezi Parkı soruşturmasında hakkında tahliye ve beraat kararı verilen ancak tahliye edilmeden 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Osman Kavala hakkında yeni bir soruşturma açıldığı ve tutuklama kararı istendiği ortaya çıktı. 

 HDP Milletvekili Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Osman Kavala'ya 'TCK 328. madde uyarınca 'casusluk' suçlaması yöneltildiği' ve yeni bir soruşturma açıldığı bilgisini verdi.

Şık, Kavala'nın tutuklama talebiyle İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiğini ve SEGBİS aracılığıyla ifade verdiğini yazdı.     

Osman Kavala ile ilgili İHAM’ın ek savunma için hükümete verdiği süre yarın sona erecekti. Bugün itibarıyla hükümetten İHAM’a verilmiş herhangi bir ek savunma yoktu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükûmete Kavala ile ilgili ek savunma için verdiği sürenin yarın sona ereceğinin altını çizen Şık, "Bugün itibarıyla hükûmetten İHAM’a verilmiş herhangi bir ek savunma yoktu" dedi. 
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