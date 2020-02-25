Samanyolu Haber /Gündem / Osman Kavala’nın tutukluluğuna itiraz edildi /25 Şubat 2020 16:55

Osman Kavala’nın tutukluluğuna itiraz edildi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada beraat ettikten birkaç gün sonra 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili bir soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz edildi.

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Avukatlar Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu, bugün Osman Kavala’nın tutukluluğuna itiraz etti.

Osman Kavala’nın avukatları birinci yargı paketi ile kanunlaşan soruşturma aşaması için azami tutukluluk süresi olan iki yıllık sürenin bugün itibarıyla dolduğuna dikkat çekti.

Avukatlar, AİHM'nin ihlal kararının tutuklamaya konu suçlamayı da kapsadığı ve kararda yer alan derhal salıverilmesine ilişkin ifadeye rağmen Osman Kavala'nın “derhal” tutuklandığını belirterek, şu hatırlatmada bulundu:

“Tutuklama kararında yer alan ve Osman Kavala'nın Henri Barkey ile bir araya geldiği iddia edilen günlerde; Osman Kavala ve Henri Barkey’in faklı şehirlerde olduğu ve bu hususun 2017 senesinde yapılan Emniyet sorgusunda sabit olduğu, tutuklamaya gerekçe olarak gösterilen kaçma şüphesine ilişkin hiçbir delil ileri sürülemedi.”

Avukatlar yukarıda anılan gerekçelerle birlikte Gezi protestolarından dört sene, darbe girişiminden bir sene sonra, 2017 senesinde gözaltına alınan Osman Kavala'nın kaçma şüphesinden söz edilemeyeceğini belirterek tahliye talebinde bulundu.
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