Samanyolu Haber /Gündem / Osman Kavala'dan 'helâlleşme' ve 'Kılıçdaroğlu' açıklaması /11 Eylül 2022 21:38

Osman Kavala'dan 'helâlleşme' ve 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

Osman Kavala'nın yaptığı yeni bir açıklamada “Ben de Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme teklifini çok olumlu buluyorum. Yeniden kaynaşmaya ihtiyacımız var." dediği ifade edildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Tutuklu iş insanı Osman Kavala, “Ben de Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme teklifini çok olumlu buluyorum. Yeniden kaynaşmaya ihtiyacımız var. Yeniden buluşmaya ihtiyacımız var” dedi.

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Kavala, bugün (11 Eylül 2022) itibariyle 1776 gündür hapiste.

Gezi Davası tutukluları Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ali Hakan Altınay’ı cezaevinde ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, mesajları aktardı.
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