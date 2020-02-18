Osman Kavala'ya 840 gün sonra tahliye!

Tutuklu işadamı Osman Kavala ile tutuksuz 15 kişinin yargılandığı Gezi Davası'nın 6'ncı duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.





Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu ve diğer sanıklar hakkında beraat kararı verildi. Dosya kapsamında yargılanan tek tutuklu sanık Osman Kavala tahliye edilecek.







Gezi parkı davasında sanıklar, "hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle toplamda 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyordu.





ERDOĞAN MÜŞTEKİ OLARAK YER ALIYORDU





İddianamede 746 müşteki yer alıyordu. Müştekilerin başını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 61'inci hükûmetin bakanları çekiyor.





Celse arasında mütalaasını açıklayan savcı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen halen tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, akademisyen Yiğit Aksakoğlu ile Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis, 6 sanığında 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası talep etmişti.





Yurt dışında bulunan sanıkların dosyasının ayrılmasını isteyen savcı, bu sanıkların Kavala, Aksakoğlu ve Yapıcı ile aynı eylemlerde bulunduğunu iddia etmişti.



