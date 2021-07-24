Samanyolu Haber /Gündem / Osman Öcalan felç geçirdi /24 Temmuz 2021 23:37

Osman Öcalan felç geçirdi

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın felç geçirdiği öğrenildi

SHABER3.COM

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan'ın felç geçirdiği ve hareket kabiliyetini tümden yitirdiği belirtildi.

Bölge medyasında yer alan haberlere göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde yaşayan Osman Öcalan’ın oğlu Welat Osman yaptığı açıklamada, ''babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu belirterek, geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşması yetisini tümden kaybettiğini'' söyledi.

Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan Osman Öcalan, PKK’nin yönetim kadrosunda yer almış, daha sonra görüş ayrılığı nedeniyle uzaklaşmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenen seçimler öncesinde Osman Öcalan ile yapılan bir röportajın TRT Kürdi'de yer alması tartışmalara neden olmuştu
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