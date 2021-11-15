Samanyolu Haber /Gündem / Osman Öcalan hayatını kaybetti /15 Kasım 2021 10:38

Osman Öcalan hayatını kaybetti

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Rudaw, Öcalan'ın koronavirüse bağlı sağlık sorunlarından ötürü öldüğünü duyurdu.

Kürt medyasında Osman Öcalan'ın Temmuz ayında felç geçirdiğine yönelik haberler çıkmış ancak ailesi bu haberleri yalanlamıştı.

TRT yayını tartışma yaratmıştı

Osman Öcalan'ın 23 Haziran 2019'daki İstanbul yerel seçimi öncesi TRT Kürdi'ye çıkması, o dönemde kırmızı bültenle arandığı iddiaları nedeniyle tartışma yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınla ilgili olarak “Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT’ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT’deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımızın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum çünkü bu konularda kendilerine güveniyorum." açıklamasını yapmıştı.

Osman Öcalan da söz konusu yayınla ilgili olarak ilk kez geçen yıl konuşmuş ve "TRT'de konuşmanız için sizle kim iletişime geçti?" sorusuna, "TRT’den teklif geldi" yanıtını vermişti.

Öcalan, "Kırmızı bültenle aranıyor musunuz?" sorusuna ise "Kırmızı bülten durumu yok. Bu zamanla giderek aşıldı. Hayatımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Osman Öcalan kimdir?

Osman Öcalan, 1958 yılında Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Amara (Ömerli) köyünde dünyaya geldi.

"Ferhad" kod adını kullanan Osman Öcalan 1978 yılında kurulan PKK'ya katılmadan önce, 2 sene Libya'da yaşadı ve öğretmen eğitim kolejinde eğitim gördü.

1986'da PKK Merkez Komitesi'ne, 1990'larda ise PKK Yürütme Komitesi'ne katıldı.

Osman Öcalan, PKK’dan ayrıldıktan sonra 2004’te Erbil’e yerleşmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Osman Öcalan hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Doğu Perinçek yayını terk etti

Doğu Perinçek yayını terk etti

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:42:37