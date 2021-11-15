Osman Öcalan hayatını kaybetti

Rudaw, Öcalan'ın koronavirüse bağlı sağlık sorunlarından ötürü öldüğünü duyurdu.



Kürt medyasında Osman Öcalan'ın Temmuz ayında felç geçirdiğine yönelik haberler çıkmış ancak ailesi bu haberleri yalanlamıştı.



TRT yayını tartışma yaratmıştı



Osman Öcalan'ın 23 Haziran 2019'daki İstanbul yerel seçimi öncesi TRT Kürdi'ye çıkması, o dönemde kırmızı bültenle arandığı iddiaları nedeniyle tartışma yaratmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınla ilgili olarak “Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT’ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT’deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımızın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum çünkü bu konularda kendilerine güveniyorum." açıklamasını yapmıştı.



Osman Öcalan da söz konusu yayınla ilgili olarak ilk kez geçen yıl konuşmuş ve "TRT'de konuşmanız için sizle kim iletişime geçti?" sorusuna, "TRT’den teklif geldi" yanıtını vermişti.



Öcalan, "Kırmızı bültenle aranıyor musunuz?" sorusuna ise "Kırmızı bülten durumu yok. Bu zamanla giderek aşıldı. Hayatımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Osman Öcalan kimdir?



Osman Öcalan, 1958 yılında Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Amara (Ömerli) köyünde dünyaya geldi.



"Ferhad" kod adını kullanan Osman Öcalan 1978 yılında kurulan PKK'ya katılmadan önce, 2 sene Libya'da yaşadı ve öğretmen eğitim kolejinde eğitim gördü.



1986'da PKK Merkez Komitesi'ne, 1990'larda ise PKK Yürütme Komitesi'ne katıldı.



Osman Öcalan, PKK’dan ayrıldıktan sonra 2004’te Erbil’e yerleşmişti.