Osmangazi Köprüsü'nde 'Garantili vurgun' iddiası

Sözcü'den Tuncay Özata'nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, Osmangazi Köprüsü'nde 2024 yılı için garanti edilen araç geçiş sayısının 14 milyon 600 bin olduğunu, ancak gerçekleşen araç geçiş sayısının 19 milyon 464 bin 305 olarak kaydedildiğini ifade etti.



Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilen projelerde Hazine’nin, garanti edilen araç geçiş sayıları aşılsa bile şirketlere devasa tutarlarda ödemeler yapmaya devam ettiğini belirten Yavuzyılmaz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:



-Osmangazi Köprüsü'ndeki yıllık araç geçiş garantisi, 2024 yılında tutmuş olmasına rağmen Hazine'nin görevli şirketi yine de rekor seviyede garanti ödemesi yaptığını tespit ettik.



-2024 yılında garanti edilen araç geçiş sayısı 14 milyon 600 bin. Gerçekleşen araç geçiş sayısı ise 19 milyon 464 bin.



-Buna rağmen Hazine'nin şirkete yaptığı garanti ödemesi tutarı 569 milyon 809 bin dolar. Güncel kurla 20 milyar lira.



-Bunun adı garantili soygundur. Sözleşme yılına göre şirkete garanti edilen araç başına geçiş ücreti 35 dolar artı KDV. Ancak bu tutara her yıl Amerika'daki enflasyon artışı oranı bir çarpan olarak ekleniyor.



2025 yılında Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç başına geçiş ücreti KDV dahil 55 dolar. Yani güncel kurla bin 938 lira.



-Bu tutardan sürücülerin ödediği 555 liralık köprü geçişi ücretleri çıkarıldığında, geriye kalan bin 383 lira Hazine tarafından şirkete ödenmek zorunda.



-AK Parti'nin yaptığı berbat sözleşmeler nedeniyle garanti edilen araç geçiş sayısının tutturulamadığı durumda araç geçiş ücretinin yüzde 100'ü, tutturulduğu durumda dahi yüzde 72'si Hazine tarafından şirketi ödeniyor. Bunun adı AK Parti garantili vurgundur.'