Samanyolu Haber /Gündem / Osmangazi Köprüsü'nün işletmecisi de isyanda: Zarar ediyoruz, isteyene satarız /25 Temmuz 2022 14:26

Osmangazi Köprüsü'nün işletmecisi de isyanda: Zarar ediyoruz, isteyene satarız

Kur farkı İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nün işletmecisini vurdu. İşletmeci, “Yatırdığımız 400 milyon doları veren çıkarsa, 2036’ya kadar devam edecek olan işletme hakkımızı devrederiz” dedi.

SHABER3.COM

“Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan” yapıldığı iddia edilen ancak geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu’nda herkes zararda. Hem kamuya yükü hem dolarla hesaplandığı için vatandaşa maliyetinden sonra işletmeci de isyan bayrağını çekti.

Cumhuriyet'in haberine göre sözleşmesi imzalandığı günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu’nun işleten konsorsiyumun 3 büyük ortağından biri olan Nurol İnşaat isyan bayrağını çekti. Dünya Gazetesi Yazarı Vahap Munyar’a önemli açıklamalarda bulunan şirketin başkan yardımcısı Oğuz Çarmıklı, “2021 yılında 50 milyon dolar zarar ettik. Bu yıl zararımız 100 milyon doları aşabilir” dedi. Çarmıklı, bugün gelinen noktada Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu işletmesinden (Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.) çekilmeyi düşündüklerini Munyar’a şöyle aktardı:

“Yatırdığımız 400 milyon doları veren çıkarsa, 2036’ya kadar devam edecek olan işletme hakkımızı devrederiz.”

ZARAR YILLIK 100 MİLYON DOLARI BULUR
İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nü yapıp işleten konsorsiyumun üç büyük ortağından biri Nurol İnşaat’ın başkan yardımcısı Oğuz Çarmıklı, Hazine’den garantisinin 40 dolar (711 TL) olduğu ve araç başı 15 dolar (266 TL) aldıkları İzmir otoyolundan zarar ettiklerini söyledi.

Çarmıklı, Dünya’dan Vahap Munyar’a şunları söyledi: “Hazine fiyat farkı ödemesi için önceki yılın aralık ayının son 10 gününün ortalamasını alıp yılbaşında kuru fiksleyip TL olarak ödüyor. Dokuz ay gecikmeli ödeniyor. O nedenle zarar ediyoruz.”

Nurol İnşaat yöneticisi, konsorsiyumun otoyoldan 2021’de 50 milyon dolar zarar ettiğini bu seneki zararınsa 100 milyon doları aşabileceğini belirtti.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Osmangazi Köprüsü'nün işletmecisi de isyanda: Zarar... Sonraki Haber >>

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:37:32