Osmangazi'nin garanti ödemesi tüm köprü ve otoyolların gelirinden fazla çıktı

artigercek.com'da yer alan habere göre Karayolları Genel Müdürlüğü'ne(KGM) bağlı İstanbul Boğaziçi ve FSM Köprüsü ile otoyollardan sağlanan toplam gelir Mart ayında 165,7 milyon TL oldu.







KGM verilerine göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 30 milyon 677 bin 852 TL, paralı otoyollardan ise 135 milyon 40 bin 926 TL gelir sağlandı. Böylece toplam gelir 165 milyon 718 bin 778 TL oldu.





Ücretleri dolar üzerinden hesaplanan 1 Temmuz 2016'da açılan Osmangazi Köprüsü'nün araç başı garanti tutarı 35 dolar ve KDV tutarı. Döviz kurundaki değişiklik nedeniyle bu tutar 36.92 dolar; bu 225 lira ve KDV tutarı demek. Günlük garanti edilen araç sayısı: 40 bin, bir aylık garanti bedeli ise 270 Milyon TL + KDV.





Bu hesaba göre sadece Osmangazi köprüsünden geçilmeyen araç başı müteahhite ödenen garanti paranın diğer bütün köprü ve otoyolların gelirini aştığı görülüyor.



