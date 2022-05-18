Osmanlı Ocakları başkanının define iddiası: 'Ermenistan, Rusya, Çin ve ABD peşinde!'

Erzurum’da Osmanlı Ocakları binasında konuşan Canpolat, bölgede Osmanlı’ya ait yer altı kaynakları olduğunu ileri sürdü.

TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİ 10 KATINA ÇIKACAK!





Canpolat şöyle konuştu:





"Bunun başında gelen en önemli maden altındır. Osmanlı altınlarını bu bölgede yaşayan Ermeniler çeşitli sistematiklerle yer altına gömmüşler ve bunları çıkartıp diyecekler ki ‘efendim bizim yer altında altınlarımız var, bu buralar bizim topraklarımızdır bu toprakları geri verin.’ Eğer bunu başaramazlar ise bu bölgede Erzurum ve bölgesinde Türkiye’nin ekonomisini en az 10 kata çıkarabilecek altın stokları ve Osmanlı devletinin altın hazineleri var. Bunları çok sistematik bir şekilde Erzurum ve bölgesine saklayan Ermeniler bir plan üzerine burayı terk ettiklerini görüyoruz.





RUSYA VE ERMENİSTAN DA ALTINLARIN PEŞİNDE

Burada, bu bölgede bu bölücü Ermenilerin Osmanlının altınlarını sakladığı yerleri ifşa ediyoruz. Elimizde çok ciddi deliller var bu Türkiye’nin ekonomisini de düzeltebilir. Ben buradan devlet yetkililerimize seslenmek isterim burada ki bu konuyla ilgili biraz duyarlı olmaya davet ediyorum. Burada çok ciddi rezervler var. Osmanlı devletine ait altınlar var. Bu altınlar bu bölgeye saklanmış ve bu bölgeyi Ermenistan bu yüzden istemektedir. Muhtemelen Rusya’da Ermenistan’la beraber bu altınların peşindedir. Bunun içinde Amerika da vardır, Çin de vardır Türkiye karşıtı bütün ülkelerde olabilir ama Rusya var mıdır yok mudur bunu bilemem ama Ermenistan’ın olduğu kesin.