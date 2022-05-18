Samanyolu Haber /Gündem / Osmanlı Ocakları başkanının define iddiası: 'Ermenistan, Rusya, Çin ve ABD peşinde!' /18 Mayıs 2022 18:34

Osmanlı Ocakları başkanının define iddiası: 'Ermenistan, Rusya, Çin ve ABD peşinde!'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, geçmişte bölgede yaşayan Ermenilerin Osmanlı altınlarını çeşitli sistematiklerle yer altına gömdüklerini iddia etti. Canpolat’a göre Rusya, Ermenistan hatta Çin ve ABD bile o altınların peşinde…

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Erzurum’da Osmanlı Ocakları binasında konuşan Canpolat, bölgede Osmanlı’ya ait yer altı kaynakları olduğunu ileri sürdü. 
 
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Canpolat şöyle konuştu: 

"Bunun başında gelen en önemli maden altındır. Osmanlı altınlarını bu bölgede yaşayan Ermeniler çeşitli sistematiklerle yer altına gömmüşler ve bunları çıkartıp diyecekler ki ‘efendim bizim yer altında altınlarımız var, bu buralar bizim topraklarımızdır bu toprakları geri verin.’ Eğer bunu başaramazlar ise bu bölgede Erzurum ve bölgesinde Türkiye’nin ekonomisini en az 10 kata çıkarabilecek altın stokları ve Osmanlı devletinin altın hazineleri var. Bunları çok sistematik bir şekilde Erzurum ve bölgesine saklayan Ermeniler bir plan üzerine burayı terk ettiklerini görüyoruz.

RUSYA VE ERMENİSTAN DA ALTINLARIN PEŞİNDE
Burada, bu bölgede bu bölücü Ermenilerin Osmanlının altınlarını sakladığı yerleri ifşa ediyoruz. Elimizde çok ciddi deliller var bu Türkiye’nin ekonomisini de düzeltebilir. Ben buradan devlet yetkililerimize seslenmek isterim burada ki bu konuyla ilgili biraz duyarlı olmaya davet ediyorum. Burada çok ciddi rezervler var. Osmanlı devletine ait altınlar var. Bu altınlar bu bölgeye saklanmış ve bu bölgeyi Ermenistan bu yüzden istemektedir. Muhtemelen Rusya’da Ermenistan’la beraber bu altınların peşindedir. Bunun içinde Amerika da vardır, Çin de vardır Türkiye karşıtı bütün ülkelerde olabilir ama Rusya var mıdır yok mudur bunu bilemem ama Ermenistan’ın olduğu kesin.
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