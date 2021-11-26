Samanyolu Haber /Gündem / Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı dolandırıcı çıktı /26 Kasım 2021 12:59

Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı dolandırıcı çıktı

Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş hakkında, “Organize suç örgütü kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçu” işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. Suç duyurusuna konu iddiaya göre Başdaş, beraberindeki iki kişi ile birlikte 84 yaşındaki A.İ. isimli kadının imzasını taklit ederek yüksek bedelli senetler düzenledi.

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Ankara’da yaşayan 84 yaşındaki A.İ, Turgut Başdaş’ın da aralarında olduğu üç kişi hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; suç duyurusunda, evde sağlık bakım hizmeti ile yaşamını sürdüren yaşlı kadın adına, 2019 yılından beri çeşitli kişiler tarafından sahte imza ile senetler düzenlendiği belirtildi.

7 Haziran 2021 vadeli 21 milyon 800 bin TL bedelli senet üzerindeki imzanın yaşlı kadına ait olmadığına yönelik uzman raporu da suç duyurusu evrakları arasına eklendi.

BENZER İDDİALARDAN ONLARCA DOSYA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, yaşlı kadını dolandırdıkları iddiasıyla şüpheli olarak bildirilen isimler arasında Başdaş’ın yanı sıra Yamin Canoğlu ve Aydın Güzeltaş da yer aldı. Dosyada adı geçen Güzeltaş hakkında mahkemelerde, benzer iddialarla onlarca dosya bulunduğu öğrenildi.

İMZALAR FARKLI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, 84 yaşındaki A.İ’nin olduğu belirtilen senet üzerindeki imzanın sahte olduğu yönündeki uzman raporları da sunuldu.

Suç duyurusunda, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılması, şüphelilerin tutuklanması ve kamu davası açılarak şüphelilerin cezalandırılması talep edildi.

"HABERİM YOK" DEDİ

BirGün’ün, iddiaları sormak için ulaştığı Başdaş, suç duyurusundan haberi olmadığını, konunun detaylarını bilmediğini savundu. Arkadaşının kendisine, “Alacağım var, senin de ismini yazıyorum” dediğini iddia eden Başdaş, senette isminin bu nedenle geçtiğini öne sürdü.
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