Samanyolu Haber /Gündem / Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı'nın ardından kardeşi hakkında da suç duyurusu /29 Aralık 2021 19:18

Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı'nın ardından kardeşi hakkında da suç duyurusu

Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş’ın ardından kardeşi Mustafa Başdaş hakkında da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

SHABER3.COM

Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı Turgut Başdaş’ın ardından kardeşi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberinde, daha önce Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş hakkında, ‘organize suç örgütü kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçu’ işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıkmıştı.

Suç duyurusuna konu iddiaya göre Başdaş, beraberindeki iki kişi ile birlikte 84 yaşındaki A.İ. isimli kadının imzasını taklit ederek yüksek bedelli senetler düzenlemiş ve yaşlı kadına yönelik icra takibi başlatılmıştı.

Ankara’da yaşayan 84 yaşındaki A.İ, Başdaş’ın da aralarında olduğu üç kişi hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıkmıştı.

Suç duyurusunda, evde sağlık bakım hizmeti ile yaşamını sürdüren yaşlı kadın adına, 2019 yılından beri çeşitli kişiler tarafından sahte imza ile senetler düzenlendiği belirtilmişti. 7 Haziran 2021 vadeli 21 milyon 800 bin TL bedelli senet üzerindeki imzanın yaşlı kadına ait olmadığına yönelik uzman raporu da suç duyurusu evrakları arasına eklenmişti.

DOLANDIRICILIKTAN BİR SUÇ DUYURUSU DA KARDEŞİNE

Mağdur avukatı Behzat Küle'den edinilen bilgiye göre, Turgut Başdaş’ın kardeşi Mustafa Başdaş hakkında da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Mustafa Başdaş’ın, ağabeyi Turgut Başdaş ve Osmanlı Ülkü Ocakları’nın adını kullanarak yurttaşların güvenini kazandığı ve farklı meblağlarda paraları hesabına atarak borcunu ödemediği öne sürüldü. 

Mustafa Başdaş’ın ayrıca 20’ye yakın yurttaşı dolandırdığı da iddia edildi. Söz konusu federasyonla ve toplanan bağışlar ilgili de araştırılması talebinde bulunuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı'nın ardından kardeşi... Sonraki Haber >>

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

HDP'de katliamdan dönüldü

HDP'de katliamdan dönüldü

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:34:06