Osmanlı'daki sadaka taşları Almanya'da ortaya çıktı: Gabenzaun

Özellikle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için dünyanın dört bir yanında ilginç yöntemler uygulanıyor. En son Almanya Hessen Eyaletinde uygulanan bir yöntem Osmanlıdaki 'sadaka taşları' geleneğini hatırlatıyor .







Başta Hessen ve Hamburg eyaletleri olmak üzere bütün Almanya'da 'Hediye Çitleri' adı altında yardım duvarları oluşturuldu.





İnternet ve sosyal medya aracılığı ile duyurulan bu çitlere Özellikle evsizlere ve ihtiyaç sahipleri için yardım malzemeleri asılıyor.









Asılan malzemeler genelde gıda, hijyen malzemeleri veya kıyafetler. Hatta hayvan maması ve battaniyeler de dikkat çekiyor. Ve ihtiyaç sahipleri de buradan ihtiyaçları kadarını alıyor. Herkes uygulamadan memnun











