ÖSO bir 'savaş suçu' daha işledi

Helil'in babası Bozan Helil, "Oğlumu benimle konuşurken vurdular" dedi.Türkiye'nin 9 Ekim'de başlayan ve 17 Ekim'de sona eren Kuzey Suriye harekatı sırasında kullandığı ÖSO militanlarının çok sayıda savaş suçu işlediğine dair haberlere yenileri ekleniyor.





Olayların sonuncusu Gire Spi'de yaşandı.ÖSO militanları, Helil ve yanındaki sağlık çalışanlarını katlettikten sonra görüntüleri babasına yolladı.





Baba Helil, tarifi imkansız acılar yaşadığını söyledi ve ekledi:





"Eyn Îsa’ya gittik. Ancak Türk devletine ait uçaklar her yeri bombalıyordu. Yolda bombalanan araçlar ve evler görüyorduk. Yaşamını yitiren sivil insanların cenazeleri parçalanmış halde sokaklarda duruyordu. Gökyüzünü kara dumanlar kaplamıştı. Tüm bunlar beni çok fazla üzdü. Ancak oğlumun şehadet haberini alınca tarif edilemez acılar yaşadım.”





Telefon ile konuşuyorduk. Bana çatışmaların olduğu bölgeden bazı yaralıların olduğunu ve bu yaralıları hastaneye götüreceklerini söyledi. Tam o esnada kurşun sesleri duymaya başladım. Birden oğlumun sesi kesildi. Hemşirelerin çığlık sesleri yükseldi. Daha sonra kurşunların sesi çok daha yakından gelmeye başladı. Oğlumun düşen telefonunu bir çete kaldırarak bana ‘Oğlunu ve iki hemşireyi öldürdüm’ dedi. İşte o esnada tarif edilemez bir acı hissettim."





Yaşanan bu katliamı Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 25 Ekim’de detayları ile birlikte kamuoyuna paylaştı. SOHR, Türk devletine bağlı paramiliter grupların 3 sağlık çalışanını Silûk beldesine yakın bir yerde katlettikten sonra cenazelerini ise kanalizasyona attığını belirtti.

Bu grupların İslam dinini kullanarak vahşi katliamlar gerçekleştirdiğini ifade eden Helil, uluslararası güçlere de tepki göstererek, “Bu katliamlarda parmağı olan herkes kendisini gözden geçirmelidir. Türk devleti için sivilleri katletmek rutin bir hal aldı” dedi.