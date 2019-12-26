ÖSO komutanı Türkiye'yi dinlemedi

Kimi yorumcular sayının daha da artabileceği endişesini dile getirirken, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş Şam'ın Türkiye'nin 'silahları sınırdan geri çek' talebini dinlemediği belirtildi.







Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Hayat Tahrir Eş Şam (HTŞ) Türkiye’nin telkinlerini dinlemeyip silahlarını Soçi Mutabakatına uygun şekilde sınırdan geri çekmeyince Şam bunu fırsat bildi" yorumunu yaptı.





Suriye ordu güçlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 9'uncu gözlem noktası Morek'i ele geçirdiğine değindi ve rejim güçlerinin Cisr Eş Şugur’u alarak ilerlediğini kaydetti.





Şam'ın hedefine de değinen Sarıkaya, "Şam’ın hedefinin, Soçi Mutabakatında da geçişlerinin korunaklı hale getirilmesi konusunda uzlaşılan M-4 ve M-5 otobanları alınana kadar devam edeceği kesin. Hatırlanırsa, M-4 otoyolu, Barış Pınarı harekatı sırasında da çokça konuşulmuştu. Irak’tan çıkıp, Kamışlı’dan geçtikten sonra Halep üzerinden Akdeniz’e kadar uzanan bir kan damarı gibi bölgenin en önemli otoyolu" yorumunu yaptı.





Şam yönetiminin Halep ile Lazkiye ve Şam bağlantısını sağlamak için bu yola önem verdiğini dile getiren Sarıkaya, Suriye güçlerinin üçüncü Türk noktasına doğru ilerlediğine dikkat çekti ve ekledi:





"Türkiye açısından önemi, 15 Şubat 2018 günü Sırman köyü yakınında kurulan 8 numaralı Gözlem Noktası’nın da 9’uncusu gibi Şam güçlerinin ablukasında kalması ve güvenliğinin Moskova tarafından garanti edilmesi.





Sorun ise 9 Şubat 2018’de Serakip ilçesi yakınlarındaki Tel Turkan köyünde kurulan TSK’nın 7 nolu gözlem noktasının da benzer bir abluka içinde kalma ihtimali. Şam’ın, geçmişte Halep, Hums, Hama, ve Doğu Guta’daki taktiğini sürdüreceği açık."





Sarıkaya, bu tablodan tek sorumlunun Esad rejimini olmadığını ise, "Ankara’nın tavsiyelerini, telkinlerini dinlemeyip, yeri geldiğinde elini uzatan Suriye Ulusal Ordusu’na da saldıran (eski ÖSO), kendisine kurtulma şansı veren bölgedeki El Kaide bağlantılı aşırı örgütlerin de bunda büyük payı var. Çünkü geçmişte DAEŞ’in yaptığını bugün onlar üstlendi ve koz verdi. Şam’ın M-4’e kadar çıkmasına bahane yarattı; bugün 250 bini kuzeye sürdü, emin olun iki katı kadar daha o bölgede bulunuyor ve harekete geçmek için hazır bekliyor" satırlarıyla ifade etti.