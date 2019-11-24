ÖSO Suriye'de dehşet saçıyor

Sare Mustafa Sido, iki oğlunu da bölgedeki çatışmalarda kaybettiğini ancak cenazelerin kendisine iade edilmemesi nedeniyle büyük acı yaşadığını söyledi.







Sido, oğlunun sağ ya da esir olup olmadığını öğrenmek için ÖSO militanı ile konuşurken, bir anda ekrana oğlunun cansız bedeni getirildi. Anne Sido, "Karşımdaki şimdi sana ispatını göndereceğim dedi. Tutup öldürülmüş haldeki resmini gönderdi" diye konuştu.





Oğlunun cenazesinin ÖSO'ya bağlı Sultan Murat grubunca alıkonulduğunu ifade eden anne Sido, "Bir de insanız diyorlar. Canavarız desinler. Biz canavarız küçük büyük hepinizi yemeye geldik desinler. Bizi yemeye geliyorlar, bizim için gelmiyorlar. Ne ev bıraktılar ne kapı, ne pencere ne de eşyalarımızı bıraktılar. Hiçbir şey bırakmadılar. Dünyanın neresinde hakkımı aramak için başvuracağım bir yer varsa gideceğim. Ne zahmetlerle büyüttüğümü bilemezsiniz. Nasıl büyüttüğümü bir ben bilirim. Ne yoksulluklar gördü. Kendiliğinden büyüyüp bu yaşa gelmedi ki. Oğlumun hakkını istiyorum" dedi.





Oğlunu öldüren kişinin Heysem adında Sultan Murat grubunun komutanlarından biri olduğunu kaydeden anne Sido, bu kişi ve yanındakilerin kendisine oğlunu nasıl öldürdüklerini anlattığını da sözlerine ekledi:





"Daha önce bir evladım Kobani’de kayboldu. Akıbeti bilinmiyor. İsmi Rüstem’di. Kimse bana al bu da cenazesi demedi. Bu da gitti cenazesi köpeklerin elinde. Ben nasıl edeyim şimdi. Bendeki acıdan daha büyük bir acı var mı? Ciğer candır, ciğerlerim gitmeseydi, mal mülk gitseydi diyorum. Ben bir çadır açar altında yaşardım. Allah hayırlısını verirdi."