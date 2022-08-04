Samanyolu Haber /Gündem / ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı /04 Ağustos 2022 07:22

ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddialarının ardından görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla, ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu.


YENİ ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı. 2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yapıyordu.
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