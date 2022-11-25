ÖSYM, sınav tarihi duyurusunu geri çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ekim 2022’de yaptığı açıklamada seçimin zamanında gerçekleştirileceğini belirterek erken seçim yapılmayacağını açıkladı. Tarih de veren Bahçeli “Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır” demişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da geçen hafta yaptığı açıklamada, “Seçim inşallah 18 Haziran 2023’te yapılacak” ifadesini kullanmıştı.



ÖSYM’nin açıkladığı son sınav takviminde söz konusu tarihe Türkiye’deki en geniş katılımlı üniversite sınavını koyması kulislerini hareketlendirdi. Ankara'da seçimin 18 Haziran’dan önce bir tarihe alınacağı iddia edilirken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "YKS tarihi Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez" dedi. Çelik, "Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır" açıklamasını yaptı.



Söz konusu gelişme üzerine ÖSYM de sınav duyurusunu geri çekti. Yeni sınav takvimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.