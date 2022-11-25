Samanyolu Haber /Gündem / ÖSYM, sınav tarihi duyurusunu geri çekti /25 Kasım 2022 12:12

ÖSYM, sınav tarihi duyurusunu geri çekti

Türkiye'de seçimlerin yapılacağı söylenen 18 Haziran'da üniversite sınavının olacağını açıklayan ÖSYM, sınav tarihi duyurusunu geri çekti.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ekim 2022’de yaptığı açıklamada seçimin zamanında gerçekleştirileceğini belirterek erken seçim yapılmayacağını açıkladı. Tarih de veren Bahçeli “Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır” demişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da geçen hafta yaptığı açıklamada, “Seçim inşallah 18 Haziran 2023’te yapılacak” ifadesini kullanmıştı.

ÖSYM’nin açıkladığı son sınav takviminde söz konusu tarihe Türkiye’deki en geniş katılımlı üniversite sınavını koyması kulislerini hareketlendirdi. Ankara'da seçimin 18 Haziran’dan önce bir tarihe alınacağı iddia edilirken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "YKS tarihi Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez" dedi. Çelik, "Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır" açıklamasını yaptı.

Söz konusu gelişme üzerine ÖSYM de sınav duyurusunu geri çekti. Yeni sınav takvimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ÖSYM, sınav tarihi duyurusunu geri çekti Sonraki Haber >>

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

Ahmet Davutoğlu: 'Erdoğan haccı boykot etmek istedi'

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

"Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedi, rakamlar hatalı çıktı

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:18:49