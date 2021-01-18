Samanyolu Haber /Gündem / ÖSYM, Üniversite giriş sınavının tarihini açıkladı /18 Ocak 2021 16:56

ÖSYM, Üniversite giriş sınavının tarihini açıkladı

ÖSYM'nin, 2021 yılı sınav takvimi belli oldu. Takvime göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SHABER3.COM

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.

Aygün, sosyal medya yaptığı hesabından şu ifadeleri kullandı: 

"2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim."

Aygün ayrıca, "2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ÖSYM, Üniversite giriş sınavının tarihini açıkladı Sonraki Haber >>

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:21:51