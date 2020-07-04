ÖSYM, YKS'de Mabil Matiz'e ilişkin çıkan soru hakkında soruşturma başlattı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Türkçe bölümünde, şarkıcı Mabel Matiz'in şarkısının yer aldığı soru ile ilgili bir soruşturma başlatıldı.





ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27 Haziran'da düzenlenen ve Matiz'in şarkı sözlerinin yer aldığı sınavda sorumlu kişilerin soru hazırlama sürecinden çıkarıldığını belirtti.





Yeni Akit'e konuşan Aygün, "milli, manevi değerler ve toplumsal değer yargıları" ile bu durumun bağdaşmadığını belirterek soruşturma açıldığını söyledi. Aygün şunları söyledi:





"2020 YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır. Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır.





Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS'nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır."





Mabel Matiz: Müziğimi yapmaya, bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mabel Matiz şunları yazdı:





"Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak. Eh, hayatın sınavları bitmez demiştim : ) Bi' yoklama da burdan geldi.





Yoğun destek ve sevgi mesajlarınızı içim büyüyerek okuyor ve kabul ediyorum. Bugüne dek müziğimle anlatmak istediğim şeyin ne kadar iyi anlaşıldığını yine sizin yazdıklarınızdan anlıyor ve daha da güçlü hissediyorum. Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim. Bir başka sınavda görüşmek üzere"