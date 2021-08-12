Samanyolu Haber /Gündem / ÖSYM'nin verdiği cevap şoke etti /12 Ağustos 2021 15:13

ÖSYM'nin verdiği cevap şoke etti

YKS baraj puanı ile ilgili alınan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. 2021 yılına mahsus olmak üzere baraj puanının TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacağı açıklanmıştı.

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Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, yüzbinlerce aileleriyi şoke eden gelişmeyi paylaştı. Sosyal medya hesabıdan açıklama yapan Yarkadaş, ÖSYM'nin  Temel Yeterlilik Testi (TYT) konusunda "maç sürerken kural değiştirdiğini" bildirdi.

Barış Yarkadaş şöyle dedi:

- Bir işi de doğru düzgün yapsanız şaşarım… Özel Yetenek Sınavı’na girmek için TYT’den 150 puan almanız gerekiyor. TYT sınavı sonuçları iki yıl geçerli oluyor. Şimdi bu sınava girmek isteyen aileler, ÖSYM’nin verdiği cevap yüzünden şaşkına döndü. Neden mi? ÖSYM şunu söylüyor:

2- “Çocuğunuz 2020 yılında aldığı TYT puanını kullanabilir ama bir şartla… 2021’de yapılan sınava da başvurmalı ve o sınava da girmeliydiniz.”

ÖSYM, maç sürerken kural değiştiriyor. Ve bunu maçın bitimine 2 dakika kala söylüyor. Başvuru için yarın son gün. Aileler feryat ediyor.

3- Az önce bir anne ile konuştum. Dediği şu: “Mimar Sinan Üniversitesi Öğrenci İşleri ile konuştum. YÖK’ü ve ÖSYM’yi aramam gerektiğini söylediler. YÖK, durumu doğruladı. Sorunu ÖSYM’nin çözebileceğini söyledi. ÖSYM’ye ise ulaşamıyoruz. Kızım 240 puan almasına rağmen sınava>>>
 
4- giremiyor. Biz ise muhatap bulamıyoruz.”

ÖSYM yetkililerine çağrı yapıyorum:

Yol açtığınız bu yanlışlığı giderin ve öğrenci adaylarının mağdur olmasına izin vermeyin.

Öğrenciler ve aileleri sizden mantıklı bir uygulama bekliyor. Hem de hemen…
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