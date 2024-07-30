Samanyolu Haber /Gündem / Öteki Çocuklar'a World Film Festival in Cannes’tan 'En iyi insan hakları filmi' ödülü /30 Temmuz 2024 12:11

Öteki Çocuklar'a World Film Festival in Cannes’tan 'En iyi insan hakları filmi' ödülü

ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (AST) tarafından hazırlanan “Öteki Çocuklar” belgeseli World Film Festival in Cannes'ta “En İyi İnsan Hakları Filmi” ödülünü kazandı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (AST) tarafından hazırlanan “Öteki Çocuklar” belgeseli World Film Festival in Cannes’ta “En İyi İnsan Hakları Filmi” ödülünü kazandı.



ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ ELE ALINIYOR

1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde yayınlanan belgesel, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerinin en savunmasız kurbanları olan çocukların hikayelerine odaklanıyor. 15 Temmuz sonrasında başlayan olaylar neticesinde, iktidarın muhaliflere yönelik yürüttüğü cadı avının çocuklar üzerindeki derin etkilerini gözler önüne seriliyor.

SÜREÇTE 86 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Hukuksuzluk sürecinde 21’i bebek olmak üzere toplam 86 çocuk çeşitli sebeplerle hayatını kaybetti. Süreç içinde 3 binden fazla çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde büyüdü. Açıklanan son resmi rakamlara göre 552 çocuk anneleriyle birlikte halen cezaevinde bulunuyor. Yüzlerce çocuk ise ailesiyle birlikte doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNA ÖNEM VERİLMESİ HATIRLATILIYOR

Belgeselde anlatılan hikâyeler, çocukların yaşadığı derin acıları ve zorluklara odaklanıyor. Yapımcılar, belgeselin insanlığın adalet ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi amaçladığını belirtiyor. Belgesel, izleyicilere çocukların haklarına ve mutluluğuna daha fazla önem verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.
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