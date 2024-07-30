Öteki Çocuklar'a World Film Festival in Cannes’tan 'En iyi insan hakları filmi' ödülü

Bold Medya'da yer alan haber e göre ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (AST) tarafından hazırlanan “Öteki Çocuklar” belgeseli World Film Festival in Cannes’ta “En İyi İnsan Hakları Filmi” ödülünü kazandı.













1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde yayınlanan belgesel, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerinin en savunmasız kurbanları olan çocukların hikayelerine odaklanıyor. 15 Temmuz sonrasında başlayan olaylar neticesinde, iktidarın muhaliflere yönelik yürüttüğü cadı avının çocuklar üzerindeki derin etkilerini gözler önüne seriliyor.





Hukuksuzluk sürecinde 21’i bebek olmak üzere toplam 86 çocuk çeşitli sebeplerle hayatını kaybetti. Süreç içinde 3 binden fazla çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde büyüdü. Açıklanan son resmi rakamlara göre 552 çocuk anneleriyle birlikte halen cezaevinde bulunuyor. Yüzlerce çocuk ise ailesiyle birlikte doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı.





Belgeselde anlatılan hikâyeler, çocukların yaşadığı derin acıları ve zorluklara odaklanıyor. Yapımcılar, belgeselin insanlığın adalet ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi amaçladığını belirtiyor. Belgesel, izleyicilere çocukların haklarına ve mutluluğuna daha fazla önem verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.