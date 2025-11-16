Samanyolu Haber /Dünya / 'Öteki Çocuklar' bölgeseli Dünya Çocuklar Günü’nde ilk kez YouTube’da yayında /16 Kasım 2025 10:05

'Öteki Çocuklar' bölgeseli Dünya Çocuklar Günü’nde ilk kez YouTube’da yayında

AST tarafından hazırlanan ve çeşitli uluslararası festivallerden ödüllerle dönen “Öteki Çocuklar” belgeseli, Birleşmiş Milletler Dünya Çocuklar Günü kapsamında ilk kez YouTube üzerinden gösterime sunulacak.

SHABER3.COM

Advocates of Silenced Turkey (AST) tarafından hazırlanan ve çeşitli uluslararası festivallerden ödüllerle dönen “Öteki Çocuklar” belgeseli, Birleşmiş Milletler Dünya Çocuklar Günü kapsamında ilk kez YouTube üzerinden herkese açık olarak gösterime sunuluyor.

Belgesel, anne ve babaları haksız yere tutuklanan, KHK’larla işlerinden edilen, sürgüne zorlanan, toplum tarafından damgalanan binlerce çocuğun yaşadığı derin travmayı, onların kendi sesleriyle ve etkileyici görsel anlatımlarla izleyiciye taşıyor.

Daha önce farklı ülkelerde özel gösterimlerle izleyiciyle buluşan belgesel, 16 Kasım Pazar günü dünya genelinde eş zamanlı olarak yayınlanacak:

ABD (New York): 12.00
Türkiye: 20.00
Avrupa: 18.00
Canlı Yayın Linki:


Sessizliğin İçindeki Çığlık: “Öteki Çocuklar”
Uluslararası alanda yoğun ilgi gören ve dört film festivalinden ödülle dönen “Öteki Çocuklar”, 2016 sonrasında Türkiye’de yaşanan hak ihlallerinin en görünmez kurbanları olan çocukların hikâyesini merkeze alıyor.

12:30:44