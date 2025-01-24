Otel faciasında gözaltı sayısı yükseldi, tüm kamera kayıtları ve belgelere el konuldu





‘ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖN RAPOR ÇIKAR’





GÖZALTI SAYISI 12’YE YÜKSELDİ





‘TÜM KAMERA KAYITLARI VE BELGELERE EL KONULDU’





‘AK PARTİ GRUBU DA TBMM'DE ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİ’

Böyle bir facianın tekrarlamaması için gereken tedbirlerin ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine değinen Bakan Tunç, "Bundan sonra böyle bir durumun yaşanmaması için alınması gereken tedbirler önemli. Bunun tekrarlanmaması lazım. Bu konuda AK Parti Grubu bir araştırma önergesi verdi TBMM’ye. Önümüzdeki günlerde Genel Kurul’da görüşülecektir. Diğer partiler de bunu destekleyeceklerdir. Bir araştırma komisyonuyla da bu konuda alınması gereken tedbirler, yapılması gereken yönetmelik değişiklikleri ve ne gerekiyorsa Meclis’in bir çalışması olacaktır" şeklinde konuştu.





"Narin evladımızın hunharca katledilmesi milletçe bizi derinden yaraladı. 21 Ağustos'ta kaybolmuştu, 19 gün boyunca arama yapıldı. Aramalarla birlikrte adli soruşturma da açıldı. 260'tan fazla ifade alındı, birçok delil toplandı. Bütün bu deliller ifadeler ışığında gözaltılar oldu. Soruşturması devam eden 8 kişi daha var. Soruşturma 2 ay sürdü ve 2 ay da sonuçlandı. Sonuçta bu deliller ışığında yargı kararını verdi. Bugün de 950 sayfaya yakın bir gerekçeli karar açıklandı. Süreci hep birlikte takip ettik. Özellikle soruşturma kısmı gizliyken bazı provokasyonlar da oldu. Siyaseten karalamalar oldu. Ama buna rağmen etkili bir soruşturma ve yargılama süreci gerçekleşmiş oldu.





Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını faciasında 78 kişi can verdi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'de Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.Bilirkişi heyetinin çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Yangının mutfaktan çıktığı söyleniyor. Kesin sonuç bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak. Burada adli soruşturma önemli. Adli soruşturmanın etkili bir şekilde, tüm yönleriyle gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.” dedi.Soruşturma için 6 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildiren Bakan Tunç, “7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişiler incelemelerini yapıyor. Yangının çıkış nedeni raporla sonuçlanacak. Yangının çıkışı ve yayılmasına ilişkin süreç detaylı bir incelemeyle ortaya koyulacak. Alanında uzman bir bilirkişi heyeti söz konusu. Heyet hem olay mahallinde ilk incelemelerini yaptılar, itfaiye raporu henüz çıkmadı. Yaralı vatandaşlarımızdan ifade alınıyor. Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Sonra da kesin raporla ilgili çalışmalar olur. Kimler kusurluysa gereken davalar da açılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.İşletme Sahipleri Halit ve Emine Ergün, İşletme Müdürü Emir Aras, Kartal Otelleri Genel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Çoşkun ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Yardımcısı İrfan Acar'ın da gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.Bakan Tunç, adli sürece ilişkin şunları söyledi:"Adli süreç kime varırsa, ucu nereye giderse sonuna kadar etkili bir şekilde bir kararlılık söz konusu. Burada konuyu hiçbir siyasi münazaraya çekmeden... Çünkü giden canlarımız. O çocuklar büyük bir heyecanla karnelerini alarak bir kar tatili yapmak istediler anne ve babalarıyla. Böyle bir faciada hayatlarını kaybettiler. Onların hayatlarını kaybetmelerine neden olanları, sorumluları bularak yargı önüne hesap sormak gerekir.Şu ana kadar 12 gözaltı var. Süreç devam ediyor. Bundan sonraki süreçte bilirkişi raporuna göre cumhuriyet başsavcılığı harekete geçecek. Şu ana kadar elde edilen bir takım deliller var. Kamera kayıtları var. Tüm belgelere el konulmuş durumda. Bu facia tüm detaylarıyla soruşturulmaya devam edecek. Bu yangında kimin ihmali ve kusuru varsa, sıfatı ne olursa olsun yargı huzurunda hesap verecek. Yargı teşkilatımız bu konuda kararlı. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.Bakan Tunç, Narin Güran davasına ilişkin ise şunları kaydetti:Yargılama süreci devam ediyor. İstinaf ve temyiz süreci var. 3 kişi kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Komşuya da delil gizlemekten ceza verildi. Bu karar istinafa tabi. Bundan sonraki süreci de kamuoyu takip edecektir. Narin evladımız gibi Rojin kızımız var onun da süreci takip ediliyor. Kadın şiddetinin önlenmesi bakımından bir hassasiyet söz konusu. Yargı Reformu Strateji Belgemizde de bu konulara yer verdik. Bundan sonra da yasal süreç bakımından ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bugün ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar da paylaşıldı. Kime ne gerekçeyle ceza verildiyse açıklandı. Teknolojinin tüm imkanları Narin soruşturmasında kullanıldı. Bundan sonraki süreçte istinaf sürecinde devam edecek."