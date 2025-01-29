Otel sahibinden 78 kişiyi ölüme sürükleyen talimat: 'Kimseye haber vermeyin'





OTEL SAHİBİNDEN SKANDAL TALİMAT





'OTEL ALLAH'A EMANETTİ'

Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin skandal detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Grand Kartal Otel çalışanı Tuni Burhan'ın anlattıkları, 78 canın ölüme nasıl sürüklendiğini ortaya koydu.Tuni Burhan, facia gecesinde yaşananları CNN Türk'te şöyle anlattı:"Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Personeller arasında konuşulanlardan bildiğim kadarıyla mutfakta kızgın yağdan alev alıyor. Baca temizlenmediği, orada donmuş yağlar olduğu için ve kızgın yağı su ile söndürmeye çalışıyorlar, büyüyor.Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz’a talimat veriyor. Müdür 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin’ diyor. Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez.Otel Allah’a emanet devam ediyordu. 12 Aralık’ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırıldı. ‘Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır’ demekti bu. Ama biz 12 Aralık’ta beri asansörü kullanmaya devam ettik. Gaz sızıntısı vardı, borular patlıyordu. Personel ‘bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz' şeklinde şakalaşarak konuşuyordu."