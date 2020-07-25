Samanyolu Haber /Ekonomi / Oteller battı... Büyük düşüş /25 Temmuz 2020 13:45

Oteller battı... Büyük düşüş

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Haziran ayında ortalama günlük satılan oda bedelinin yüzde 37.2 azalmayla 54.4 Euro’ya, oda başı elde edilen gelirlerin yüzde 80.1 düşüşle 11.5 Euro’ya indiğini açıkladı.

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Haziran ayında açılan İstanbul otellerinin doluluk oranları, bir önceki yıla göre yüzde 81.2 azalarak yüzde 13.8’e indi. Oda başına elde edilen gelirler ise 8.6 Euro’ya düştü.

Antalya’da ise doluluklar, yüzde 55 azalarak yüzde 31.7’e inerken, oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 70.9 azalmayla 23.8 Euro olarak gerçekleşti. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “İstanbul ağırlıklı olmak üzere Türkiye genelinde şehir otellerinin önemli bir kısmı hâlâ açılmadı. Açık olanların da ortalama dolulukları çok düşük seyrediyor. Genel olarak AB, Ortadoğu ve Rusya’dan gelecek haberlere göre açılış kararları verilecek” dedi.
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