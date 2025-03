Others’dan Dünya Kadınlar Günü öncesinde yeni rapor

Solidarity with Others, 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesinde Türkiye cezaevlerinde binlerce kadın bulunduğuna dikkat çekerek bu kadınların özellikle tıbbi bakım ihtiyaçlarının gözardı edildiğini belirtti.



Others’ın ‘Kadınların Hapishanede Yeterli Tıbbi Bakım İçin Mücadelesi’ başlıklı raporu, parmaklıklar ardında en temel tıbbi bakımdan bile mahrum bırakılan kadınların yaşadıkları zorlukları örnek vakalarla ele alıyor.



Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Türkiye’deki yetkililere çağrıda bulunan dernek, “Hiçbir kadın tıbbi yardım için yalvarmak zorunda kalmamalıdır. Hiçbir anne hapishane hücresinde doğum yapmak zorunda kalmamalıdır. Hiçbir kanser hastası sessizlik içinde acı çekmeye terk edilmemelidir.” paylaşımında bulundu.



Raporda kadınların yaşadıkları zorluklar örnek vakalarla ele alındı. Raporda hamile kadınları korumayı amaçlayan yasaların oldukça açık olmasına rağmen yedi aylık hamile bir kadının tutuklanmasına ve meme kanseri teşhisi konulan bir kadının biyopsi için on ay beklemek zorunda kalmasına tepki gösterildi.