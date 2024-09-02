OTHERS Derneği‘nden birlikte mücadele çağrısı









Finlandiya Göçmenlik Bürosu'nun Ağustos 2024'te yayımladığı ‘Hizmet Hareketi ile İlişkili Kişiler’ başlıklı raporda yer alan, 12 kadının gözaltında tecavüze uğradığı ve hamile kaldığı yönündeki iddia, büyük yankı uyandırdı. Bu vahim iddia, insan hakları savunucuları ve hukukçular arasında derin bir endişeye sebep olurken, OTHERS İnsan Hakları Derneği, iddiaların takibi ve faillerin yargılanması adına etkin hukuk mücadelesi çağrısında bulundu.OTHERS Derneği, iddiaların insan hakları uzmanı Avukat Hatice Yıldız tarafından sosyal medyada gündeme getirilmesinin ardından, bu konunun derinlemesine araştırılması gerektiğini belirterek, doğrulanabilir bilgi ve belgelerin toplanması için harekete geçti. Dernek, uzman ve gönüllü ekipleriyle birlikte bu iddiaların ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için kapsamlı bir araştırma başlattıklarını duyurdu.Dernekten yapılan açıklamada, şu ana kadar yapılan araştırmalarda, bu iddiaları destekleyen somut, denetlenebilir bir bilgi ya da belgeye ulaşılamadığı, ancak bu tür iddiaların ciddiyetle ele alınması gerektiği vurgulandı. OTHERS, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri bağlamında böyle bir olayın yaşanmış olabileceği ihtimalini göz ardı etmenin mümkün olmadığını belirtti ve elinde bilgi veya belge olan herkesi, bu verileri paylaşmaya davet etti.OTHERS Derneği, insan hakları izleme ve raporlama çalışmaları kapsamında, 2016 yılından bu yana hukuksuzlukları belgelediklerini ve ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde faillerin yargılanmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Dernek, Finlandiya raporunda yer alan iddiaların araştırılmasının, insan hakları savunuculuğunun bir gereği olduğunu vurgularken, bu süreçte doğrulama ve şeffaflığın önemine dikkat çekti.OTHERS, insan hakları uzmanları ve hukukçulara, bu konuyu birlikte araştırma, elde edilen tüm doğrulanabilir ve denetlenebilir sonuçları kamuoyuyla paylaşma ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için işbirliği yapma çağrısında bulundu. Dernek, amacının, hukuksuzlukları belgeleyerek adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak olduğunu bir kez daha belirtti.