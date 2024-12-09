Samanyolu Haber /Dünya / OTHERS İnsan Hakları Forumu: Zorunlu göç, nefret ve şiddete karşı sesin yükseltilmesi /09 Aralık 2024 19:12

OTHERS İnsan Hakları Forumu: Zorunlu göç, nefret ve şiddete karşı sesin yükseltilmesi

Solidarity With Others Derneği, İnsan Hakları Haftası kapsamında düzenlediği ‘OTHERS İnsan Hakları Forumu’na insan hakları savunucuları ve ilgilileri davet etti. 11 Aralık 2024’te düzenlenecek foruma akademisyenler, hukukçular, siyasetçiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve insan hakları aktivistleri katılacak.

SHABER3.COM

Üç panel ve bir atölye çalışmasının yer alacağı programda şu konular ele alınacak:

1-BM'nin İnsan Hakları İhlallerini Önlemedeki Rolü

Moderatör: Coşkun Yorulmaz, İnsan Hakları Avukatı

Samuel COGOLATI, ECOLO (Yeşiller) Eş Başkanı

Katayoun Formica Hosseinnejad, Ph.D. İnsan hakları uzmanı (IAHRA Geneva)

Haşim Tekineş, Policy Analyst at InstituDE

2-Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

Moderatör: Fatima Altunbaş, Intercultural Dialogue Platform (IDP) Başkanı

Marie DENIS, Klinik Psikolog

Marwa NEJI, Araştırma Görevlisi (Gent Üniversitesi)

Angelica Arambulo, Kadın Hakları uzmanı (WIIS)

Handan HOSGOREN, Cinsiyet Eşitliği Uzmanı

3-Göçmenlerin İş ve Eğitim Hakları

Moderatör: Selçuk Gültaşlı, Gazeteci

Prof. Ides NICAISE, KU LEUVEN Eğitim ve Sosyoloji Öğretim üyesi

Ilias Chiloglu, Professor of Economics

Hakan Ayçiçek, European Professionals Network Genel Sekreteri

Öte yandan yapılacak atölye çalışması da şu şekilde:

Atölye Çalışması: Şeyma Çelem, Proje Koordinatörü
Günlük Hayatta Mikroagresiflik: Bu çalışmada, günlük hayatta karşılaşılan mikroagresif tutumların nasıl fark edileceği ve önleneceği üzerine interaktif bir oturum gerçekleştirilecektir.

Derneğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde;





Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber OTHERS İnsan Hakları Forumu: Zorunlu göç, nefret ve... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:03:45