OTHERS İnsan Hakları Forumu: Zorunlu göç, nefret ve şiddete karşı sesin yükseltilmesi

Üç panel ve bir atölye çalışmasının yer alacağı programda şu konular ele alınacak:





1-BM'nin İnsan Hakları İhlallerini Önlemedeki Rolü



Moderatör: Coşkun Yorulmaz, İnsan Hakları Avukatı



Samuel COGOLATI, ECOLO (Yeşiller) Eş Başkanı



Katayoun Formica Hosseinnejad, Ph.D. İnsan hakları uzmanı (IAHRA Geneva)



Haşim Tekineş, Policy Analyst at InstituDE



2-Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi



Moderatör: Fatima Altunbaş, Intercultural Dialogue Platform (IDP) Başkanı



Marie DENIS, Klinik Psikolog



Marwa NEJI, Araştırma Görevlisi (Gent Üniversitesi)



Angelica Arambulo, Kadın Hakları uzmanı (WIIS)



Handan HOSGOREN, Cinsiyet Eşitliği Uzmanı



3-Göçmenlerin İş ve Eğitim Hakları



Moderatör: Selçuk Gültaşlı, Gazeteci



Prof. Ides NICAISE, KU LEUVEN Eğitim ve Sosyoloji Öğretim üyesi



Ilias Chiloglu, Professor of Economics



Hakan Ayçiçek, European Professionals Network Genel Sekreteri



Öte yandan yapılacak atölye çalışması da şu şekilde:



Atölye Çalışması: Şeyma Çelem, Proje Koordinatörü

Günlük Hayatta Mikroagresiflik: Bu çalışmada, günlük hayatta karşılaşılan mikroagresif tutumların nasıl fark edileceği ve önleneceği üzerine interaktif bir oturum gerçekleştirilecektir.







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