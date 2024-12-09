OTHERS İnsan Hakları Forumu: Zorunlu göç, nefret ve şiddete karşı sesin yükseltilmesi

Üç panel ve bir atölye çalışmasının yer alacağı programda şu konular ele alınacak:
1-BM'nin İnsan Hakları İhlallerini Önlemedeki Rolü
Moderatör: Coşkun Yorulmaz, İnsan Hakları Avukatı
Samuel COGOLATI, ECOLO (Yeşiller) Eş Başkanı
Katayoun Formica Hosseinnejad, Ph.D. İnsan hakları uzmanı (IAHRA Geneva)
Haşim Tekineş, Policy Analyst at InstituDE
2-Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi
Moderatör: Fatima Altunbaş, Intercultural Dialogue Platform (IDP) Başkanı
Marie DENIS, Klinik Psikolog
Marwa NEJI, Araştırma Görevlisi (Gent Üniversitesi)
Angelica Arambulo, Kadın Hakları uzmanı (WIIS)
Handan HOSGOREN, Cinsiyet Eşitliği Uzmanı
3-Göçmenlerin İş ve Eğitim Hakları
Moderatör: Selçuk Gültaşlı, Gazeteci
Prof. Ides NICAISE, KU LEUVEN Eğitim ve Sosyoloji Öğretim üyesi
Ilias Chiloglu, Professor of Economics
Hakan Ayçiçek, European Professionals Network Genel Sekreteri
Öte yandan yapılacak atölye çalışması da şu şekilde:
Atölye Çalışması: Şeyma Çelem, Proje Koordinatörü
Günlük Hayatta Mikroagresiflik: Bu çalışmada, günlük hayatta karşılaşılan mikroagresif tutumların nasıl fark edileceği ve önleneceği üzerine interaktif bir oturum gerçekleştirilecektir.
Moderatör: Coşkun Yorulmaz, İnsan Hakları Avukatı
Samuel COGOLATI, ECOLO (Yeşiller) Eş Başkanı
Katayoun Formica Hosseinnejad, Ph.D. İnsan hakları uzmanı (IAHRA Geneva)
Haşim Tekineş, Policy Analyst at InstituDE
2-Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi
Moderatör: Fatima Altunbaş, Intercultural Dialogue Platform (IDP) Başkanı
Marie DENIS, Klinik Psikolog
Marwa NEJI, Araştırma Görevlisi (Gent Üniversitesi)
Angelica Arambulo, Kadın Hakları uzmanı (WIIS)
Handan HOSGOREN, Cinsiyet Eşitliği Uzmanı
3-Göçmenlerin İş ve Eğitim Hakları
Moderatör: Selçuk Gültaşlı, Gazeteci
Prof. Ides NICAISE, KU LEUVEN Eğitim ve Sosyoloji Öğretim üyesi
Ilias Chiloglu, Professor of Economics
Hakan Ayçiçek, European Professionals Network Genel Sekreteri
Öte yandan yapılacak atölye çalışması da şu şekilde:
Atölye Çalışması: Şeyma Çelem, Proje Koordinatörü
Günlük Hayatta Mikroagresiflik: Bu çalışmada, günlük hayatta karşılaşılan mikroagresif tutumların nasıl fark edileceği ve önleneceği üzerine interaktif bir oturum gerçekleştirilecektir.
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