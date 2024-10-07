Samanyolu Haber /Dünya / OTHERS'tan Kız Çocukları Davası hakkında anlamlı rapor /07 Ekim 2024 19:20

OTHERS'tan Kız Çocukları Davası hakkında anlamlı rapor

'Polis, Savcı, Hakim üçgeninde Terörle Mücadele Sisteminin Döngüsel Kötüye Kullanımı: KIZ ÇOCUKLARI DAVASI' isimli raporumuzda, 23-27 Eylül duruşmalarında yaşananlar ve çocuklara kadar uzanan döngüsel kötülüğü anlatmaya çalıştık.

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İnsan hakları kuruluşu Solidarity with OTHERS, 'Polis, Savcı, Hakim üçgeninde Terörle Mücadele Sisteminin Döngüsel Kötüye Kullanımı: KIZ ÇOCUKLARI DAVASI' raporu hazırladı. Raporda, Türkiye'nin utanç davası olarak tarihe geçen Kız Çocukları Davası'nın 23-27 Eylül duruşmalarında yaşananlar ve çocuklara kadar uzanan döngüsel kötülüğü anlattı.




NE OLMUŞTU?

Liseli kız çocuklarının sanıkları arasında olduğu 'Kız Çocukları Davası', İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23-27 Eylül 2024'te görüldü.

Duruşmada anne-babaları KHK ile işlerinden olmuş veya bu süreçte haklarında adli işlem yapılmış kişiler olan 12-17 yaşındaki 15 kız çocuğu Mayıs ayında 16 saat emniyette sorgulanmıştı. Bu çocuklardan bazılarının anne-babası tutuklandı ve polis zoruyla tanık olarak getirilecekleri mahkemede (aileleri aleyhine olabilecek şekilde) tanıklık yapmaları istendi.

Çocuklardan bazılarının şüpheli durumunda yer aldığı iddianamede çocuklara yöneltilen suçlamalar şu şekildeydi: AVM gezmek, bowlinge gitmek, birlikte yemek yemek, iftar yapmak, ders çalışmak.
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