Otistik kadın, yanlış teşhis sebebi ile 45 yıl boyunca akıl hastanesine kapatıldı!

Mücadele ve serbest bırakılma



Kasibba'nın serbest bırakılması için bir klinik psikolog ve diğerleri dokuz yıl boyunca uğraş verdi. Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı, çok sayıda engellinin hâlâ akıl hastanelerinde tutulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. İngiltere'de otizmli ve öğrenme engelli iki binden fazla kişi hâlâ zorla akıl hastanelerinde tutuluyor.



Hükümetin taahhütleri



Hükümet, yıllardır bu kişilerin topluma kazandırılmasını taahhüt ediyordu. Ancak hedefler tutturulamadı. NHS, 2025-2026 planlarında, akıl hastanelerinde tutulan öğrenme engelli ve otizmli insanların sayısını en az %10 azaltmayı amaçlıyor.



Dr. Patsie Staite'nin rolü



Dr. Patsie Staite, Kasibba'nın zorla akıl hastanesinde tutulduğunu 2013'te öğrendi. Kasibba'nın serbest kalması dokuz yıl sürdü. Staite, Kasibba'nın "bazen günde 23 saatten fazla kapalı tutulduğunu" vurguladı. Kasibba'nın hastanede tutulmasının yasal olduğunu ancak insanlık dışı olduğunu belirtti.



Kasibba'nın geçmişi



Kasibba'nın 5 yaşından önce Sierra Leone'den kaçak yollarla getirildiği sanılıyor. 7 yaşındayken hastaneye yatırıldı. Hastane çalışanları Kasibba'yı "tehlikeli" ve "göz çıkartan" olarak tanımladı. Ancak bu suçlamalar, yıllar önce yaşanan tek bir olaya dayanıyordu.



Kurtuluş komitesi



2016'da sağlık ve sosyal bakım uzmanlarından oluşan bir ekip kuruldu. Ekip, Kasibba'nın serbest kalmasını sağlamak için çalıştı. Kasibba'nın bağımsız savunucusu olarak atanan Lucy Dunstan, Kasibba'nın hastaneden çıkmasının neden güvenli olduğuna dair ikna edici bir dosya hazırladı.



Koruma mahkemesi kararı



Kasibba'nın hastaneden salıverilmesine, Koruma Mahkemesi onay verdi. Kasibba şimdi sosyal yardım çalışanlarının desteğiyle toplum içinde yaşıyor. Sosyal yardım görevlileri Kasibba'yla nazik dokunuşlar, jestler ve net bir dille iletişim kuruyor.



Akıl sağlığı yasası reformu



Parlamentoda görüşülen Akıl Sağlığı Yasası, otizimlilerin ve öğrenme engellilerin artık tedavi için zorla hastanede tutulamamasını öngörüyor. Ancak hükümet, toplum içinde yeterli alternatif destek bulunduğuna emin olmadan herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirtiyor.



Camden Belediyesi'nin açıklaması



Camden Belediyesi'nden Yetişkin Sağlığı Genel Müdürü Jess McGregor, Kasibba'nın yaşamının büyük bölümünü hastanede geçirmesini bir "trajedi" olarak tanımlıyor. NHS akıl sağlığı vakfı ise sundukları hizmetin hiç sorgulanmadığını ve Bakım Kalitesi Komisyonu tarafından "mükemmel" diye tanımlandığını belirtiyor.