İki hafta gecikmeyle... Otizmli çocukların yuhalandığı okul idarecileri hakkında gelişme

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.







Otizmli öğrencilere ayrımcılık yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen Aksaray Mehmetçik İlköğretim Okulu'nun müdür ve müdür yardımcısı yöneticilik görevlerinden alındı





Otizmli çocukların okulda eğitim gören diğer öğrencilerin 'psikolojisini kötü etkilediğini' savunan bazı velilerin başvurusu üzerine okul idaresinin ve Aksaray Valiliği'nin harekete geçtiği iddia edilmişti.





Okulda otizmli çocukların sınıfının kapatılması için protestolar yapıldığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturmuştu.





Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını ve Aksaray Mehmetçik İlköğretim Okulu'ndaki 'Otistik Öğrenci Sınıfları' tabelasının kaldırıldığını açıklamıştı.



